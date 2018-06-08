В Минобороны РФ сообщили о разработке робота для радиационной разведки
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Игорь Кириллов.
Источник: Newstes.ru
Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Нового робота радиационной разведки начали создавать для войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), сообщил в пятницу начальник войск генерал-майор Игорь Кириллов.
"В настоящее время предприятия оборонно-промышленного комплекса в интересах войск РХБ защиты выполняют работы по созданию единого робототехнического комплекса, имеющего в своём составе как наземные, так и воздушные средства радиационной разведки", - сказал И.Кириллов в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная звезда".
Начальник войск также сообщил, что на закрытой части форума "Армия-2018", будут показаны новейшие машины химразведки - РХМ-8 и РХМ-9.
"Использование указанных машин обеспечивает увеличение скорости ведения разведки. А именно, сбор, обработку и передачу данных в реальном режиме времени в систему управления войсками. Кроме того, возрастает оперативность, достоверность и полнота выявления РХБ обстановки, повышается точность прогноза РХБ обстановки и, что немаловажно, обеспечивается безопасность расчёта", - добавил генерал-майор.
По данным СМИ, машины монтируются на базе бронеавтомобиля "Тайфун". В 2018 году они начнут поступать в войска.
Ранее в Минобороны сообщили, что в состав перспективного комплекса войдут беспилотники (БЛА).
"Применение БЛА для передачи информации о радиационной и химической обстановке позволит значительно повысить дальность управления наземными роботами", - отметили в министерстве.
В Минобороны добавили, что в 2017 году в РХБЗ поставлено более 350 единиц специальной техники, в том числе машины для разведки РХМ-6, дымовые машины ТДА-3, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.
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08.06.2018
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