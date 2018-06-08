Расходы на оборону могут стать "локомотивом" для российской экономики



Здание Минобороны РФ.

Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС Здание Минобороны РФ.Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЦАМТО, 8 июня. Инновационные разработки и современные технологии, разработанные в ОПК, активно применяются в гражданском секторе экономики, а также при производстве продукции двойного назначения.

В этой связи расходы Минобороны России на закупку современной техники у предприятий ОПК являются своеобразным "локомотивом" для российской экономики, поскольку на эти цели тратится до 60 проц. средств военного бюджета.

На предприятиях ОПК производится до 70% от всех производимых средств связи, 60% сложной медицинской техники, 30% оборудования для топливно-энергетического комплекса, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.