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Расходы на оборону могут стать "локомотивом" для российской экономики

09.06.2018 ЦАМТО 499 0
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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЦАМТО, 8 июня. Инновационные разработки и современные технологии, разработанные в ОПК, активно применяются в гражданском секторе экономики, а также при производстве продукции двойного назначения.

В этой связи расходы Минобороны России на закупку современной техники у предприятий ОПК являются своеобразным "локомотивом" для российской экономики, поскольку на эти цели тратится до 60 проц. средств военного бюджета.

На предприятиях ОПК производится до 70% от всех производимых средств связи, 60% сложной медицинской техники, 30% оборудования для топливно-энергетического комплекса, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
08.06.2018
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