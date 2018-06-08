Новый ЗРК "Тор-М2 ДТ" будет продемонстрирован на МВТФ "Армия-2018"



Арктический зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ".

Источник: РИА Новости/Александр Вильф Арктический зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ".Источник: РИА Новости/Александр Вильф

ЦАМТО, 8 июня. На площадке Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" в ходе форума "Армия-2018" будет представлен новейший зенитный ракетный комплекс "Тор-М2 ДТ" в арктическом исполнении.

"Тор-М2ДТ" – арктический вариант всепогодного тактического зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2". Комплекс предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Служит для прикрытия важных административных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Может работать как в ручном, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме. При этом система "Тор" сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

Комплекс создан на базе двузвенного тягача для применения в тяжелых условиях Арктики и Крайнего Севера и способен работать при 50-градусном морозе. Для лучшей проходимости поставлен на уникальное гусеничное шасси ДТ-30, способное плавать и преодолевать бездорожье.

В составе комплекса 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 тыс. м. Модернизированная станция обнаружения целей способна обнаруживать летательные аппараты, созданные с использованием технологии "стелс".

Комплекс "Тор-М2ДТ" будет экспонирован на открытой площадке форума, с общим доступом для всех посетителей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.