Новый ЗРК "Тор-М2 ДТ" будет продемонстрирован на МВТФ "Армия-2018"
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Арктический зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ".
Источник: РИА Новости/Александр Вильф
ЦАМТО, 8 июня. На площадке Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" в ходе форума "Армия-2018" будет представлен новейший зенитный ракетный комплекс "Тор-М2 ДТ" в арктическом исполнении.
"Тор-М2ДТ" – арктический вариант всепогодного тактического зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2". Комплекс предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Служит для прикрытия важных административных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.
Может работать как в ручном, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме. При этом система "Тор" сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".
Комплекс создан на базе двузвенного тягача для применения в тяжелых условиях Арктики и Крайнего Севера и способен работать при 50-градусном морозе. Для лучшей проходимости поставлен на уникальное гусеничное шасси ДТ-30, способное плавать и преодолевать бездорожье.
В составе комплекса 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 тыс. м. Модернизированная станция обнаружения целей способна обнаруживать летательные аппараты, созданные с использованием технологии "стелс".
Комплекс "Тор-М2ДТ" будет экспонирован на открытой площадке форума, с общим доступом для всех посетителей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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08.06.2018
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