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NASA сообщило об обнаружении молекул органических соединений на Марсе

09.06.2018 ТАСС 411 0
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Марс
Марс.
Источник: © NASA via AP

Специалисты ведомства пояснили, что указанные органические соединения совершенно необязательно имеют отношение к жизнедеятельности каких-либо существ

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) полагают, что обнаружили в породе с поверхности Красной планеты молекулы ряда органических соединений, пока неясно, какое они имеют происхождение. Об этом было объявлено в четверг на пресс-конференции в космическом ведомстве, ее трансляция велась на сайте NASA.

Важно для поисков жизни

"Мы нашли молекулы органических соединений в камнях из древних озерных отложений, - сказала биохимик Дженнифер Айгенброуд. - Источником появления этих органических молекул могла быть жизнь. Мы не знаем, существовала ли жизнь на Марсе". В заявлении космического ведомства поясняется, что речь идет о соединениях, содержащих углерод, называются также тиофен и толуол.

"Найденные молекулы не являются конкретным свидетельством, указывающим на существование жизни", - добавила она, пояснив, что они могут иметь и "небиологическое происхождение". "Имеющаяся у нас информация не позволяет ответить на вопрос о том, какое данные молекулы имеют происхождение", - констатировала Айгенброуд.

Исследователь из Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд) Пол Махэффи, который является руководителем программы по изучению Солнечной системы, в свою очередь подчеркнул, что речь не идет об обнаружении следов жизни на Марсе. Вместе с тем он указал, что "органические соединения имеют ключевое значение для наших поисков жизни".

Образцы были получены с помощью буровой установки марсохода Curiosity. Айгенброуд отметила, что NASA пока не может проникать таким образом глубже, чем на 5 см. Возраст породы превышал 3 млрд лет. В заявлении NASA отмечается, что находка говорит в пользу того, что планета некогда могла поддерживать жизнь.

Данные о метане

Космическое ведомство также отметило, что с помощью Curiosity были получены новые данные о "сезонных изменениях уровня метана в атмосфере". Специалисты ведомства не исключают, что метан мог иметь биологическое происхождение, однако свидетельств этого пока нет. По словам сотрудника Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния) Криса Уэбстера, "это первый раз, когда мы наблюдали нечто повторяющееся в том, что касается метана".

"В свете этих новых данных Марс как будто говорит нам держаться прежнего курса и продолжать поиски следов жизни, - констатировал руководитель научного директората NASA Томас Цурбухэн. - Уверен, что в ходе наших операций, как уже идущих, так и запланированных, могут быть сделаны новые захватывающие дух открытия на поверхности Красной планеты".

Curiosity был доставлен на Марс в августе 2012 года для исследования кратера, названного в честь австралийского астронома Уолтера Гейла. Кратер Гейла достигает в диаметре 154 км и размером примерно равен совокупной площади американских штатов Коннектикут и Род-Айленд. Аппарат достигает 2,8 м в длину и весит 900 кг. Он вдвое длиннее и более чем в пять раз тяжелее любого аппарата NASA из доставленных ранее на Красную планету.
08.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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