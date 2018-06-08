Турция собирается отправлять астронавтов в космос



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

На реализацию проекта планируется потратить около $6 млрд

АНКАРА, 8 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах по отправке в космос турецких астронавтов.

"Мы уже проводим работу по запуску спутников в космос, возможно, именно благодаря нашей молодежи мы дойдем до той поры, когда сможем отправить в космос и астронавта", - сказал Эрдоган в ходе встречи с представителями молодежных организаций, которая проходила в президентском дворце в Анкаре. Его слова привела в пятницу газета Diken.

В конце мая азербайджанское агентство Trend со ссылкой на источник в турецком кабмине сообщило о планах Турции запустить собственную программу подготовки астронавтов после 2023 года. На реализацию этого проекта Анкара намерена потратить порядка $6 млрд. Законодательная база для этого была подготовлена еще осенью 2016 года. Это один из наиболее крупных и амбициозных проектов в современной Турции.