Турция собирается отправлять астронавтов в космос
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
На реализацию проекта планируется потратить около $6 млрд
АНКАРА, 8 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах по отправке в космос турецких астронавтов.
"Мы уже проводим работу по запуску спутников в космос, возможно, именно благодаря нашей молодежи мы дойдем до той поры, когда сможем отправить в космос и астронавта", - сказал Эрдоган в ходе встречи с представителями молодежных организаций, которая проходила в президентском дворце в Анкаре. Его слова привела в пятницу газета Diken.
В конце мая азербайджанское агентство Trend со ссылкой на источник в турецком кабмине сообщило о планах Турции запустить собственную программу подготовки астронавтов после 2023 года. На реализацию этого проекта Анкара намерена потратить порядка $6 млрд. Законодательная база для этого была подготовлена еще осенью 2016 года. Это один из наиболее крупных и амбициозных проектов в современной Турции.
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08.06.2018
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