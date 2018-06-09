Технополис Минобороны на Черном море будет создавать новое оружие за три года



Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополис "Эра" Федор Дедус во время презентации технополиса "Эра" в Кремле.

Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополис "Эра" Федор Дедус во время презентации технополиса "Эра" в Кремле.Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Начальник военного технополиса "Эра" сообщил, что он совместит функции научной и образовательной организации, опытного производства и тестового полигона

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Создаваемый Минобороны РФ под Анапой военный технополис "Эра" сможет создавать новое оружие в кратчайшие сроки - до трех лет, тогда как сейчас на сложные образцы закладывается до десяти лет. Об этом сообщил в интервью газете "Красная Звезда", опубликованном в пятницу, начальник технополиса полковник Фёдор Дедус.

По словам Дедуса, инфраструктура "Эры" сочетает функции научной и образовательной организации, опытного производства и тестового полигона. "Это позволит в одном месте выполнять все этапы создания образцов вооружения: от поисковых исследований до создания прототипов (опытных образцов) и в кратчайшие сроки (до трех лет) создавать принципиально новые образцы ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники", - пояснил начальник технополиса.

Дедус добавил, что нынешняя нормативная база предусматривает проведение работ в течение трех-пяти лет по простым образцам вооружения и до десяти лет - по сложным. "За это время происходит существенное изменение или даже смена IT-технологий, что может негативно сказаться на эффективности разрабатываемых изделий", - отметил он.

"Эра" строится на морском побережье Краснодарского края, под Анапой. Территория технополиса, составляющая 17 га, разделена на две зоны: научную (для проведения исследований и разработок) и жилую (для отдыха и проживания). По словам Дедуса, в этом году технополисе планируется начать работы в научноисследовательском кластере Минобороны. Он подчеркнул, что "уже к началу 2019 года в технополисе будут проводить поисковые исследования, комплексные прикладные исследования и опытноконструкторские работы".

Создание "Эры" завершится к 2020 году, в технополисе развернут более 2 тыс. специализированных рабочих мест для проведения научных исследований, экспериментальных работ и испытаний. "По предварительной оценке, в технополисе будут функционировать представительства около 80 организаций с собственными лабораториями, а также проектными и инжиниринговыми подразделениями", - сообщил начальник технополиса.

По словам Дедуса, такой интеллектуальный потенциал обеспечит проведение и реализацию на базе "Эры" одновременно не менее 45 научноисследовательских и инновационных проектов.