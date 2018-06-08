На Северном флоте приступили к освоению новых танков Т-80БВМ



Танк Т-80БВМ.

Источник: Минобороны РФ Танк Т-80БВМ.Источник: Минобороны РФ

При работе с техникой танкисты уделяют особое внимание фланговой стрельбе

МУРМАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Личный состав танковых подразделений мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота, дислоцированной в поселке Печенга Мурманской области, приступил к освоению танков Т-80БВМ. Об этом сообщает в четверг пресс-служба флота.

"Поступающие на вооружение танки Т-80БВМ значительно усилят боевой потенциал танковых подразделений мотострелкового соединения армейского корпуса Северного флота", - сообщает пресс-служба.

Танкисты отрабатывают навыки вождения по пересеченной местности с преодолением препятствий. Особое внимание уделяется так называемой фланговой стрельбе, когда экипаж движущегося вдоль мишенного поля танка должен поразить различные цели. При выполнении этого упражнения важна слаженность действий всех членов экипажа, так как наводчику- оператору необходимо определить дальность до цели, а механику-водителю вести боевую машину с постоянной скоростью.

Т-80БВМ - это модернизация танка Т-80БВ. Машина оснащена многоканальным прицелом. На танке установлены пушка калибра 125 мм, доработанный газотурбинный двигатель, стабилизатор вооружения и прибор наблюдения механика- водителя.