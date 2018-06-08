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"Вертолеты России" запустили производство опытных вертолетов Ка-226Т

08.06.2018 АО «Вертолеты России» 426 0
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Вертолет Ка-226Т
Вертолет Ка-226Т.
Источник: http://aviadejavu.ru/index.htm

В рамках проекта по реализации легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) запустил производство опытных образцов машины. В соответствии с планом предприятие изготовит три вертолета, два фюзеляжа, а также агрегаты, которые будут использоваться для проведения испытаний.


В настоящий момент У-УАЗ завершил первый этап постановки на производство Ка-226Т, полностью выполнив реконструкцию площадки для сборки вертолетов. Также предприятием разработана планировка для размещения линии сборки вертолета на территории завода агрегатной сборки. Продолжается разработка документации для изготовления технологический оснастки, на которой в дальнейшем будут изготовлены детали/узлы и агрегаты вертолета. Планируется, что в июне 2018 года будут изготовлены первые детали по заготовительно-штамповочному и механосборочному производству.


"Проект реализуется в соответствии с намеченным планом. В ближайшее время будут определены сроки поставки готовых машин и агрегатов на "Камов" для испытаний. Кроме того в рамках кооперации предприятий холдинга мы приняли решение разместить на Кумертауском авиационном производственном предприятии изготовление отдельных деталей вертолета ", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонн, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек или модули, оснащенные специальным оборудованием. Улучшенные летно-технические характеристики Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный комплекс авионики и дополнительные решения в области безопасности полета делают этот вертолет одним из лучших в своем классе.


Ка-226Т стал первой машиной в отечественном вертолетостроении, разработка которого полностью велась в виртуальном пространстве без использования бумажных носителей. Это позволило в 2 раза снизить риски и затраты как на саму разработку вертолета, так и на внесение изменений при последующей модернизации машины.
08.06.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Компании
Вертолеты России
Камов
КумАПП
У-УАЗ

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