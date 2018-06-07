Ушел из жизни один из создателей "Руслана" Виктор Толмачев
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Грузовой самолет АН-124 Руслан.
Источник: © РИА Новости / Василий Литош
Ушел из жизни выдающийся конструктор - создатель советских самолетов "Руслан" и "Мрия" Виктор Толмачев. Он скончался на 84-м году жизни.
Об этом в четверг на своей странице в социальной сети написал генеральный директор Авиационного комплекса им. Ильюшина Алексей Рогозин: "Сегодня после тяжелой болезни скончался один из создателей Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" главный конструктор Виктор Ильич Толмачев".
Советский тяжелый транспортный самолет Ан-124 "Руслан" разработали в ОКБ им. О.К. Антонова. Это был самый грузоподъемный в мире самолет. Первый полет состоялся 24 декабря 1982 года в Киеве. Почти через пять лет его стали эксплуатировать. А создавался он в основном для транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет. Ан-225 "Мрия" - советский транспортный реактивный самолет. Тоже был самым большим и грузоподъемным самолетом в мире.
Виктор Толмачев был конструктором этих двух самолетов. Он закончил с отличием Харьковский авиационный институт. В ОКБ им. О.К. Антонова прошел путь от начальника бригады перспективных разработок до главного конструктора по самолетам "Руслан" И "Мрия". В 1992 году стал лауреатом Государственной премии Украины за создание Ан-124. Кроме того, принимал участие в разработке и других воздушных судов марки Ан. Отечественной авиации он посвятил больше пятидесяти лет.
Светлана Цыганкова
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07.06.2018
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