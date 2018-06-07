Завершается создание двигателей для ракетоносцев Ту-160



Двигатели Ту-160.

Источник: ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин Двигатели Ту-160.Источник: ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

Москва. 2 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Первая партия воссозданных двигателей для стратегических ракетоносцев Ту-160 готовится к поставке Минобороны РФ, сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Первая партия НК-32 серии 02 будет передана заказчику (министерству обороны РФ) в текущем году. В настоящее время изделия установочной серии подвергаются стендовым испытаниям с целью определения готовности предприятия к серийному производству, часть изделий готовы к поставке заказчику после завершения испытаний", - сообщил "Интерфаксу-АВН" представитель корпорации в субботу.

По его словам, производство данных двигателей будет постепенно наращиваться. "К 2020 году данный продукт станет основным в номенклатуре новых изделий ПАО "Кузнецов" (Самара)",- сообщили в ОДК.

Представитель корпорации подчеркнул, что возобновление производства НК-32 серии 02 отрывает широкие перспективы для предприятия не только в части изготовления новой продукции, но и ее обслуживания в дальнейшем: ресурс таких изделий исчисляется десятками лет.

"Газогенератор НК-32 может послужить основой для создания целой линейки перспективных двигателей",- сообщили в корпорации.

9 апреля гендиректор компании "Туполев" Александр Конюхов сообщил "Интерфаксу", что начато строительство первого стратегического ракетоносца в облике Ту-160М2.

Ранее вице-премьер (бывший замминистра обороны РФ) Юрий Борисов сообщал журналистам, что обновление всего парка сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 с новыми средствами поражения планируется к 2030 году. "Мы собираемся весь парк наших стратегических бомбардировщиков Ту-160 закупать в новом облике (Ту-160М2) и проводить глубокую модернизацию самолетов строя, когда будет оставаться только один фюзеляж - все бортовое радиоэлектронное оборудование и двигатели будут меняться. Поэтому мы получим обновленный парк "стратегов" где-то к 2030 году", - сказал Ю.Борисов.

Как сообщалось, 25 января президенту РФ Владимиру Путину был продемонстрирован полет нового стратегического ракетоносца Ту-160 "Белый лебедь", производство которого восстанавливают на Казанском авиазаводе им. С.П.Горбунова (филиал ПАО "Туполев", входит в ОАК). По своим тактико-техническим характеристикам и составу оборудования Ту-160 (№804), получивший имя "Петр Дейнекин" в честь первого главкома ВВС России, в основном соответствует серийным Ту-160. В дальнейшем самолет будет доведен до соответствия техническому облику модернизированных Ту-160М.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").