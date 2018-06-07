В России разрабатывается беспилотный вертолет с массой 300 кг

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Научно-производственное объединение "ПромТех" представило авиационной общественности свою новую разработку - беспилотный летательный аппарат (БЛА) вертолетного типа ПТ-100, взлетным весом 300 кг, сообщили "Интерфаксу-АВН" в четверг в оборонно-промышленном комплексе.

"Впервые новый беспилотник был показан на прошедшем недавно на аэродроме Дягилево в Рязанской области всеармейском этапе конкурса "Авиадартс-2018", где демонстрировался в составе статической экспозиции", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что конструктивно аппарат построен по сосной схеме. Беспилотник способен нести полезную нагрузку общей массой до 80 кг. БЛА может выполнять полеты на высотах до 1000 м при скорости ветра до 10 м/с. Радиус действия БЛА, по данным разработчиков, составляет 100 км, а максимальная продолжительность полета - не менее 4 часов.

По словам эксперта в области беспилотных систем Дениса Федутинова, в нынешнем виде данный аппарат, скорее всего, представляет собой не готовый к запуску в серийное производство образец, а некий прототип, который призван привлечь внимание возможных заказчиков, заинтересованных в развитии данного проекта.

"В случае продолжения разработки беспилотник может получить существенные отличия от представленного прототипа, включая иные массогабаритные характеристики, что будет обусловлено необходимостью адаптации под решение конкретных задач, обозначенных заказчиком", - сказал Д.Федутинов.