Первый бронетранспортер Pandur EVO

4 июня 2018 года в Вене в присутствии нового министра обороны Австрии Марио Кунашека (от Австрийской партии свободы) состоялась первая публичная демонстрация трех новых типов бронированных машин, закупаемых для австрийской армии. Центральным объектом в экспозиции стал первый опытный образец нового бронетранспортера Pandur EVO с колесной формулой 6х6, изготовленного компанией General Dynamics European Land Systems - Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug GmbH (GDELS-Steyr, австрийским филиалом корпорации General Dynamics).

Первый опытный образец австрийского бронетранспортера GDELS-Steyr Pandur EVO во время демонстрации в Вене, 04.06.2018 (с) вооруженные силы Австрии

Министерство обороны Австрии 22 декабря 2016 года выдало General Dynamics European Land Systems - Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug GmbH контракт стоимостью 105 млн евро на разработку, испытания и поставку 34 новых бронетранспортеров Pandur Evolution (EVO) с колесной формулой 6x6. Pandur EVO является фактически модифицированным вариантом с колесной формулой 6х6 бронетранспортера Pandur II с колесной формулой 8х8, ранее поставлявшегося GDELS-Steyr Португалии и Чехии. В 2015 году General Dynamics фактически свернула маркетинг Pandur II и продала полные права на эту машину небезызвестной чешской компании Excalibur Army (входящей в состав Excalibur Group, затем ставшей Czechoslovak Group), которая теперь ведет сборку машин Pandur II на специально созданном предприятии контролируемой Czechoslovak Group компании Tatra Defence Vehicle в Копрживнице. Фактически, однако, производство Pandur II осталось на предприятии GDELS-Steyr в Вене (Зиммеринге), откуда поставляются машинокомплекты для сборки в Чехии, в Вене теперь начато и производство БТР Pandur EVO для австрийской армии.

Продемонстрированный прототип Pandur EVO должен быть передан австрийской армии для испытаний в сентябре 2018 года, поставки остальных 33 серийных машин Pandur EVO должны быть осуществлены в 2019-2020 годах, по роте этих машин должны поступить на вооружение 17-го и 19-го егерских батальонов (Jägerbataillon).

Pandur EVO по сравнению с находящимися сейчас на вооружении австрийской армии 68 бронетранспортерами Pandur I (поставленными во второй половине 1990-х годов) имеет увеличенный вес, усиленную защиту и двигатель мощностью 455 л.с. Вместимость Pandur EVO 12 человек, включая трех членов экипажа. Машины должны оснащаться дистанционно управляемым боевым модулем WS4 Panther с 12.7-мм пулеметом М2НВ и 7,62-мм пулеметом MG74 поставки компании ESL Advanced Information Technology (ESLAIT) GmbH, являющейся австрийским подраздделением израильской компании Elbit Systems. Системы связи Pandur EVO будут поставлены израильской компанией Tadiran (радиостации CNR-9000 и PNR-500AT).

Также во время демонстрации 4 июня были показаны две бронированные машины германского производства Krauss-Maffei Wegmann (KMW) Dingo 2 с колесной формулой 4х4 - одна машина в варианте разведывательной машины Dingo 2A3 PatSI и одна в варианте технического обеспечения и ремонта Dingo 2A4 MatE. Всего по контракту 2015 года стоимостью 64 млн евро Австрия заказала в двух траншах 58 машин - 46 разведывательных Dingo 2A3 PatSI и 12 технического обеспечения и ремонта Dingo 2A4 MatE. Первый транш из 18 машин был поставлен в конце 2017 года, остальные 40 машин будут получены с конца 2018 по конец 2019 года. Машины обеих вариантов оснащаются дистанционно управляемым боевым модулем WS4 Panther, а разведывательные - также комплексом разведывательного оборудования.

Наконец, третьим образцом, показанным 4 июня, стал первый полученный австрийской армией двухзвенный бронированный гусеничный транспортер BAE Systems Hägglunds BvS10 Mk IIB AUT шведского производства. Австрия законтрактовала 32 такие машины стоимостью 85 млн евро, часть из которых будет использоваться в качестве командно-штабных и медицинских. Поставка будет производиться по середину 2019 года. Австрийские BvS10 Mk IIB AUT также оснащаются дистанционно управляемым боевым модулем WS4 Panther.

Первый опытный образец австрийского бронетранспортера GDELS-Steyr Pandur EVO во время демонстрации в Вене, 04.06.2018 (с) вооруженные силы Австрии

Полученные австрийской армией бронированные машины германского производства Krauss-Maffei Wegmann (KMW) Dingo 2 с колесной формулой 4х4 - в варианте разведывательной машины Dingo 2A3 PatSI (спереди) и в варианте машины технического обеспечения и ремонта Dingo 2A4 MatE (cзади) во время демонстрации в Вене, 04.06.2018 (с) вооруженные силы Австрии

Первый полученный австрийской армией двухзвенный бронированный гусеничный транспортер BAE Systems Hägglunds BvS10 Mk IIB AUT во время демонстрации в Вене, 04.06.2018 (с) вооруженные силы Австрии

Видео демонстрации опытного образца Pandur EVO (c) Das Jägerbataillon 17: