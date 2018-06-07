О развитии китайского авианосного флота и палубной авиации

С учетом нынешних темпов военно-морского строительства, к 2030-м годам Китай, по-видимому, будет второй страной (помимо США) с наибольшим потенциалом проецирования силы, пишет старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Ник Чайлдс в статье "China’s carrier-aviation developments: making a difference".

Первый авианосец военно-морских сил КНР "Ляонин" (бортовой номер "16", бывший советский тяжелый авианесущий крейсер "Варяг" проекта 11436) (с) Baycrest

Первый китайский авианосец собственной постройки (второй в целом) только что завершил начальный этап морских испытаний. Вероятно, потребуется еще около двух лет на его ввод в строй, а потенциал его применения может быть намного ниже, чем у авианосцев ВМС США. Тем не менее, его первый выход в море, наряду с общей военно-морской активностью Китая, подчеркивает серьезный настрой Пекина на развитие авианесущих возможностей, а также значительный прогресс ВМС НОАК.

Новый авианосец ВМС НОАК, по-прежнему не имевший названия (по крайней мере, официального), когда он впервые вышел в море, является близкой, но слегка измененной копией аналогичного советского корабля "Ляонин", который находится в строю с 2012 года . Первый цикл испытаний нового корабля, длившийся около недели, был явно урезан.

Как и в случае с "Ляонин", относительно ограниченное полное водоизмещение (около 65 тыс. тонн [на самом деле полное водоизмещение кораблей серии 11435/11436 не превышает 60 тыс. тонн - bmpd]), а также неядерная энергетическая установка и взлетный трамплин (вместо катапульты) нового корабля ограничивают его возможности по сравнению с кораблями ВМС США, включая новейшие 100000-тонные авианосцы типа Nimitz и Gerald R. Ford.

Развитие авианесущего флота Китая

К началу 2020-х годов Китай планирует иметь в строю два авианосца. Третий корабль, который, как ожидается, будет иметь увеличенные размерения, а будет также оснащен катапультой и аэрофинишером, по сообщениям, находится в стадии строительства. Ожидается также, что за третьим авианосцем последуют и другие. Действительно, учитывая скорость китайского военно-морского строительства в последнее время, пять или шесть авианосцев к 2030-м годам не кажется нереалистичной цифрой.

Этот сценарий позволил бы Китаю иметь больший потенциал проецирования военной силы, чем у любой другой страны (кроме США) в течение последних десятилетий. В избранном клубе стран, имеющих на вооружении авианосцы, только Индия и Великобритания (кроме, опять же, США), вероятно, будут эксплуатировать более одного такого корабля до конца 2020-х годов.

Поскольку ВМС НОАК планируют развивать свои авианесущие возможности, влияние этих изменений на расчеты других стран, как соседей, так и тех, кто находится дальше, вероятно, будет значительным. Несмотря на то, что китайские корабли не являются в полной мере "ударными" авианосцами, в понимании США, первые авианесущие корабли ВМС НОАК будут обладать большей способностью действовать независимо на дальних расстояниях, чем, например, [бывшие] 20000-тонные авианосцы ВМС Великобритании типа Invincible; - и ведь эти корабли позволили Великобритании проецировать военную силу во всем мире.

"Ляонин", первоначально планировавшийся к использованию исключительно в учебных целях, теперь рассматривается как имеющий реальный потенциал военного применения. Его постоянная авиагруппа, состоящая не более чем из восьми палубных самолетов J-15, могла бы обеспечить лишь рудиментарные боевые возможности - не более чем ограниченную самооборону против слабого противника. Но корабль мог бы разместить больше самолетов. Он также недавно провел "боевые учения" с потенциальной авианосной группой из кораблей сопровождения. Кроме того, с появлением нового эскадренного миноносца проекта 055 ВМС НОАК еще в большей степени повышают свои возможности по созданию такой авианосной группы.

Развитие палубной авиации

Очевидно, что "Ляонин" является важной платформой для обучения военно-морской авиации - ВМС НОАК используют на нем и самолеты, и вертолеты корабельного базирования. Первый истребитель J-15 (по сути, нелицензионная копия российского Су-33) взлетел с "Ляонина" в 2012 году, а двухместный вариант этого самолета (который также мог бы стать основой для многоцелевого истребителя) сейчас завершает летные испытания. Прототипы учебно-боевого самолета J-15S и J-15D (как нам представляется, самолет РЭБ) также взлетали с авианосца. Однако стадия готовности J-15S неясна.

Считается, что завод в Шеньяне первоначально построил 24 одноместных J-15, хотя некоторые из них были потеряны в авиационных происшествиях. В мае 2018 года китайские государственные СМИ впервые показали, как J-15 взлетали в ночных условиях, что является сложной задачей для палубной авиации.

В отличие от Су-33, который первоначально предназначался только для воздушного боя и прикрытия кораблей, J-15, видимо, сразу же получили возможность применения и управляемого ракетного оружия класса "воздух-поверхность". В 2016 году китайские СМИ показали взлет J-15 с противокорабельной ракетой YJ-83K. Самолет чаще встречается с учебными вариантами ракет PL-8 и PL-12. Дальнейшим совершенствованием возможностей J-15 в области воздушного боя могло бы стать использование ракет PL-15, которые еще не приняты на вооружение, но имеют большую дальность, чем PL-12.

Наряду с приобретением опыта с самолетной палубной авиацией, "Ляонин" также был замечен в учениях с противолодочными вертолетами Z-18F и вертолетами ДРЛО Z-18J, в то время как более легкий вертолет Z-9 мог использоваться в качестве вертолета поисково-спасательного обеспечения. Z-18F и Z-9 также могут использовать противокорабельные ракеты. Также был замечен макет турбовинтового самолета ДРЛО и управления, хотя этот проект, вероятно, предназначен для запуска с катапульты.

В целом, несмотря на очевидные проблемы, возможности китайских авианосцев в ближайшие годы будут активно развиваться, особенно когда второй корабль войдет в состав военно-морских сил. Учитывая деятельность ВМС НОАК в последнее время, Пекин в будущем будет готов использовать свои авианосцы.