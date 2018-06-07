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Катар и Британия создали эскадрилью, которая будет охранять эмират

08.06.2018 РИА Новости 298 0
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Британские истребители. Архивное фото
Британские истребители. Архивное фото.
Источник: © Flickr / Defence Images

ДОХА, 6 июн - РИА Новости. Катар и Великобритания создали эскадрилью, которая будет задействована в защите воздушного пространства эмирата с конца 2021 года, сообщил в интервью журналу министерства обороны "Аль-Таляиа" вице-премьер, госминистр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя.

"Катар и Великобритания создали эскадрилью из самолетов Typhoon, которая будет использоваться для нужд обороны двух стран, на службу в Катаре эскадрилья заступит в конце 2021 года", - сказал аль-Аттыйя.

По его словам, командование эскадрильей будет осуществляться двумя странами по очереди.
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Катар
Продукция
EF-2000

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