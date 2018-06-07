Ростех создаст альянс разработчиков программного обеспечения для компьютеров "Эльбрус"



Процессор "Эльбрус".

Источник: Антон Тушин Процессор "Эльбрус".Источник: Антон Тушин

Структуры Ростеха – Национальный центр информатизации (НЦИ) и Институт управляющих машин им. И.С.Брука (ИНЭУМ) – объявили о планах по созданию альянса разработчиков ПО для отечественных процессоров "Эльбрус". Планируется, что до конца 2018 года к альянсу присоединится не менее 20 компаний-разработчиков, а скачать приложения для "Эльбруса" можно будет с удобного маркетплейса, созданного по аналогии с Google Play или AppStore. Об этом было объявлено в рамках конференции ЦИПР-2018.

Альянс разработчиков ПО для "Эльбруса" создается в целях широкомасштабного внедрения решений, основанных на базе российской микроэлектроники. Предполагается, что одновременно с появлением значительного количества совместимого программного обеспечения появятся новые качественные аппаратные платформы – материнские платы, серверы, рабочие станции, промышленные ПК, что в свою очередь приведет к снижению конечной стоимости решений. Результатом выстраивания экосистемы на процессорах "Эльбрус" станет рост доли рынка российских процессоров, внедрение и использование безопасных, доверенных систем аппаратных систем.

ИНЭУМ и НЦИ разработали дорожную карту развития проекта, включающую краткосрочный (до конца 2018 года), среднесрочный (до конца 2020 года) и долгосрочный периоды (до 2025 года). Она предусматривает не менее трех пилотных внедрений программно-аппаратных комплексов на базе "Эльбрус" с функционирующим прикладным ПО уже до конца 2018 года.

Помимо компаний-разработчиков к работе по созданию ПО планируется привлечь студентов и аспирантов лучших технических вузов России. Участвуя в работе над созданием прикладного ПО, студенты получат возможность не только практически применить и расширить свои знания, но и коммерциализировать результаты работы.

"Сегодня развитию и внедрению собственной электронной компонентной базе в мире уделяется огромное внимание. Россия не может остаться в стороне продолжая развивать собственные решения. Не секрет, что первоочередным барьером на пути массового применения отечественных процессоров является отсутствие прикладного программного обеспечения, оптимизированного под аппаратную платформу. Все производители процессоров проходили этот путь, предстоит его пройти и нам", сказал генеральный директор НЦИ Константин Солодухин.

Не секрет, что первоочередным барьером на пути массового применения отечественных процессоров является отсутствие прикладного ПО. Все производители процессоров проходили этот путь, предстоит его пройти и нам.

Константин Солодухин, генеральный директор НЦИ

"Экосистема программного обеспечения – важнейший фактор, влияющий на успех вычислительной платформы. Российским микропроцессорам нужен богатый набор системного и прикладного ПО, а также развитие кадрового потенциала отечественных программистов, хорошо знающих возможности отечественных архитектур", заявил Александр Ким, генеральный директор ПАО "ИНЭУМ им. И.С.Брука".

Национальный центр информатизации (НЦИ) интегратор комплексных высокотехнологичных решений для цифровой экономики. НЦИ создает экосистемные проекты и комплексные продукты в интересах развития цифровой экономики, а также занимается их продвижением как на внутреннем, так и международном рынках. В портфеле компании ряд масштабных проектов и востребованных ИТ-продуктов. Решения НЦИ и его дочерней компании "БАРС Груп" используют 83 региона России.

ПАО "ИНЭУМ им. И. С. Брука" ведущий разработчик отечественной вычислительной техники. Основан в 1958 году. Вел разработки отечественных компьютеров линии СМ ЭВМ. Сегодня перспективное направление деятельности ИНЭУМ разработка и производство вычислительной техники серверного класса на базе отечественных микропроцессоров, а также медицинской техники и робототехники.