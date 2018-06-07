Белоруссия показала дрон с гранатометом



Военнослужащий ВС Белоруссии.

Источник: www.belvpo.com Военнослужащий ВС Белоруссии.Источник: www.belvpo.com

Белорусские военные в ходе учений на полигоне Лосвидо в Витебской области показали ударный беспилотник. Предположительно, дрон оснащен советской реактивной противотанковой гранатой РПГ-26 "Аглень", предназначенной для уничтожения бронетехники и пехоты противника. На ролик белорусской телекомпании ВоенТВ обратил внимание Defence Blog.

РПГ-26 "Аглень" на расстоянии порядка 100 метров способен пробивать броню толщиной 440 миллиметров, бетонную стену толщиной до одного метра и кирпичную кладку толщиной до 1,5 метра. The Popular Mechanics отмечает, что такая граната могла бы поразить верхнюю и тыловую части основного американского танка M1 Abrams.