Белоруссия показала дрон с гранатометом
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Военнослужащий ВС Белоруссии.
Источник: www.belvpo.com
Белорусские военные в ходе учений на полигоне Лосвидо в Витебской области показали ударный беспилотник. Предположительно, дрон оснащен советской реактивной противотанковой гранатой РПГ-26 "Аглень", предназначенной для уничтожения бронетехники и пехоты противника. На ролик белорусской телекомпании ВоенТВ обратил внимание Defence Blog.
РПГ-26 "Аглень" на расстоянии порядка 100 метров способен пробивать броню толщиной 440 миллиметров, бетонную стену толщиной до одного метра и кирпичную кладку толщиной до 1,5 метра. The Popular Mechanics отмечает, что такая граната могла бы поразить верхнюю и тыловую части основного американского танка M1 Abrams.
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07.06.2018
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