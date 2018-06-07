Новые ракеты будут в войсках к 2020 году и обеспечат долгосрочный паритет



Авангард.

Источник: © Минобороны РФ Авангард.Источник: © Минобороны РФ

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Новые ракеты "Авангард" и "Сармат" будут приняты на вооружение в 2019 и 2020 годах, заявил в ходе прямой линии в четверг президент России Владимир Путин. При этом он отметил, что это не все новое оружие, о других образцах будет сообщено позже. Эти образцы вооружения обеспечат военный паритет на долгосрочную перспективу.

"Сармат" и "Авангард"

"В 2020 году мы планируем поставить в Вооруженные силы наш самый мощный ракетный комплекс стратегического назначения - это баллистическая новая ракета сверхмощная "Сармат", - сказал Путин.

При этом ракетный комплекс "Авангард" уже находится в промышленном производстве, в 2019 году он поступит на вооружение российской армии, добавил Путин.

"Система "Авангард", она находится уже в промышленном производстве, в серию пошла, и в 2019 году мы планируем ее поставить в Вооруженные силы", - сказал Путин.

Он также подчеркнул, что ракетная система "Авангард" является абсолютным оружием сегодняшнего дня, и вряд ли подобные разработки появятся у другой страны в ближайшие годы.

"Это абсолютное оружие, если говорить о сегодняшнем дне. Свыше 20 махов, 20 скоростей звука. Я не думаю, что такое оружие в ближайшие годы появится у какой-то другой страны. Хотя, конечно, когда-нибудь появится. И, как я уже говорил, нас это не беспокоит, потому что у нас оно уже есть", - заявил Путин во время прямой линии.

Он напомнил, что Россия начала разработку новых систем вооружения в качестве ответного шага на односторонний выход США из договора по противоракетной обороне.

Испытания завершены

Рассказывая о новых российских вооружениях, Путин подчеркнул, что это еще не все образцы оружия.

"Нет никаких сомнений в том, что в запланированные сроки будут (новые вооружения) поставлены на вооружение Российской Федерации… Ну и это еще не все … позже расскажем", - сказал он в ходе прямой линии.

Испытания новых систем вооружений в России уже завершены, осталось провести дополнительную плановую работу в этом направлении, добавил Путин, отвечая на комментарий ведущего о том, что западные СМИ усомнились в успешности испытаний новых российских вооружений, продемонстрированных во время послания главы государства Федеральному собранию.

"У нас есть разработки, о которых я упоминал, - это два изделия с ядерным двигателем, с ядерной двигательной установкой - это ракета глобальной дальности и подводный беспилотный аппарат. И в том, и в другом случае мы завершили главный этап разработки, а именно - все, что связано с испытанием этой ядерной двигательной установки. Нужно еще некоторые вещи сделать в плановом режиме", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что работа идет именно по плану, "в рамках запланированных процедур". Путин заявил, что не сомневается в том, что в запланированные сроки ракета и подводный аппарат будут поставлены в российские Вооруженные силы.

Долгосрочный паритет

Новейшие российские системы вооружений, представленные в марте в послании Федеральному собранию, обеспечат стратегический паритет с ведущими военными державами, добавил Путин.

"Эти комплексы (новейшее российское оружие - ред.) ставятся уже на вооружение. Они этот паритет, безусловно, сохранят. Нужно понимать это, думать об этом и найти современные, отвечающие реалиям сегодняшнего дня, формы нашего взаимодействия. Пора уже сесть за стол переговоров и не только подумать, но и выработать современные, адекватные сегодняшнему дню схемы международной европейской безопасности", - сказал он.

Ядерное оружие и новейшие системы вооружения в будущем позволят России обеспечить стратегический паритет с США, при этом для достижения этой цели необходимы массовые поставки нового оружия в войска, заявили опрошенные в четверг РИА Новости военные эксперты.

"Сармат" существенно укрепит возможности наших стратегических ядерных сил и позволит сохранить паритет с США, даже имея ввиду односторонний выход Соединенных Штатов из договора по ПРО и ими развертывание противоракетных систем", - заявил РИА Новости член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.

Он напомнил, что создание ракеты "Сармат" записано в госпрограмме вооружений.

"В настоящее время она находится на испытаниях, далее предстоит в плановом порядке этап государственных испытаний, который должен завершится в следующем году, а затем в 2020 году ракету планируется поставить на вооружение. "Сармат" во многом превышает возможности находящихся сейчас на вооружении Р-36. Это касается и работы на активном участке траектории полета, систем управления и разведения боевых блоков. Средства выделены в полном объеме, "Сармат" есть в так называемом "президентском перечне", - заключил Мураховский.

"Стратегические ядерные силы РФ обеспечивают паритет с потенциальным противником уже сегодня. В свою очередь новые системы вооружений - это ответ на планы США развернуть глобальную систему ПРО. Ответы Путина - это удар по иллюзиям Вашингтона о возможности достичь одностороннего стратегического преимущества над Россией", - сказал РИА Новости военный эксперт, член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что сегодня Россия работает над тем, чтобы обеспечить стратегический паритет с Соединенными Штатами как минимум на ближайшие 50 лет и не допустить одностороннего превосходства, что может побудить США к военной агрессии либо мерам военно-политического шантажа.

Нужны сто "Кинжалов"

В то же время ряд экспертов отметили, что российское "оружие будущего" будет способно обеспечить стратегический паритет, если оно массово будет поступать российской армии, что сегодня является затруднительным, учитывая экономическую ситуацию.

"За стол переговоров партнеры и противники России готовы сесть лишь тогда, когда появляется понимание, что обеспечить превосходство над противником невозможно. Каким бы совершенным ни было наше новое оружие, те объемы, в которых они могут поступать на вооружение армии по экономической ситуации, говорить о том, что они обеспечат стратегический паритет над противником, пока рано", - отметил бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов.

Схожего мнения придерживается доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, для того чтобы гиперзвуковой комплекс "Кинжал" смог в стратегическом масштабе влиять на решение конфликтов, на вооружении Воздушно-космических сил РФ должно стоять хотя бы 100 единиц этого оружия.

"Учитывая экономическую ситуацию в стране, нам потребуется еще несколько десятилетий, чтобы закупить его в таком масштабе. Любое новое оружие может привести к стратегическому паритету лишь тогда, когда оно массово поставляется в войска. Сегодня об этом говорить не приходится", - отметил собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин, выступая 1 марта с посланием Федеральному собранию РФ, заявил, что в России создана система "Авангард", способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

Кроме того, глава российского государства рассказал и о новых образцах лазерного оружия, подводном ядерном беспилотники, новой межконтинентальной баллистической ракете.