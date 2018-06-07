КАМАЗы в Европе



«КАМАЗ» на Международной специализированной выставке «Строительная техника и технологии».

Источник: http://kamaz.org/ «КАМАЗ» на Международной специализированной выставке «Строительная техника и технологии».Источник: http://kamaz.org/

В Чехии и Венгрии прошли Дни клиента «КАМАЗа», в ходе которых потенциальным потребителям были продемонстрированы все преимущества и возможности камазовской автотехники.

Дни клиента «КАМАЗа» проводились в чешском городе Градец-Кралове и в Будапеште с целью продвижения камазовской продукции на европейском рынке. На презентацию были приглашены представители местных компаний из строительной и горнодобывающей отраслей, специалисты предприятий перерабатывающей промышленности, руководители различных организаций и т.д.

В Будапеште потенциальным потребителям продемонстрировали самосвалы КАМАЗ-43118 и КАМАЗ-65111. Продукцию «КАМАЗа» презентовал лично Иштван Ормос, возглавляющий компанию Duna Auto, которая является официальным дилером российского автогиганта в Венгрии и отвечает за сервисное обслуживание камазовской автотехники в стране. Специально для венгерских покупателей была организована экскурсия по сервисной зоне Duna Auto, в ходе которой они смогли задать дополнительные вопросы по техобслуживанию камазовской техники. Наибольший интерес у венгров вызвал самосвал КАМАЗ-65111 – уже подана заявка на приобретение этого автомобиля.

В Чехии помимо моделей -43118 и -65111 демонстрировались шасси КАМАЗ-43265 и был организован тест-драйв вахтового автобуса КАМАЗ-43502. Примечательно, что «вахтовка» произвела положительное впечатление на чешских бизнесменов и была выкуплена сразу после окончания динамического показа. Не менее востребованным там оказался КАМАЗ-43118 – потенциальные клиенты планируют приобрести несколько таких самосвалов, а также кранов на этом шасси. Поставщиком техники выступит чешский партнёр – компания AMC.

Все представленные автомобили собраны на предприятии литовской компании «Аутобаги» в городе Рокишкис и соответствуют экологическому стандарту «Евро-6». Отметим, что ПАО «КАМАЗ» имеет европейские Одобрения типа транспортных средств, благодаря которым российские грузовики могут производиться как в полнокомплектном виде, так и в виде шасси, и продаваться во всех странах Евросоюза. За время работы сборочной площадки в Литве было собрано более двухсот автомобилей, наибольшим спросом у европейских потребителей пользуются модели КАМАЗ-65115 (коммунальные автомобили, самосвалы) и КАМАЗ-43118 (спецтехника для лесных служб, автокраны, пожарные автомобили). География поставок достаточно широка – КАМАЗы приобретают клиенты из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, а также стран Прибалтики. Недавно была отгружена первая партия шасси КАМАЗ-43118 в Португалию для установки пожарных надстроек.

В планах на текущий год – расширение модельного ряда, в том числе за счёт вывода на рынок автомобилей перспективного семейства, а также увеличение объёмов производства и продаж автотехники КАМАЗ в странах ЕС.