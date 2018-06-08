ОДК-Сатурн создает цифровых двойников цехов производства двигателей



Логотип ПАО "ОДК – Сатурн".

Источник: http://www.rvc.ru/ Логотип ПАО "ОДК – Сатурн".Источник: http://www.rvc.ru/

Рыбинское ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) проводит работу по цифровизации производственной цепочки изготовления газотурбинных двигателей и их компонентов. Создаются цифровые двойники производственных цехов. Об этом сообщается в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2018» (ЦИПР), проходящей в Иннополисе (Республика Татарстан).

ОДК-Сатурн является высокоинновационным предприятием, активно осваивающим передовые технологии: аддитивные технологии, применение полимерных и керамических композиционных материалов, суперкомпьютерные технологии и др. В кооперации с другими предприятиями ОДК реализует целый ряд масштабных проектов в гражданской и военной сферах. Совместно с компанией Safran Aircraft Engines в Рыбинске производится силовая установка SaM146 для пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. ОДК-Сатурн активно развивает направление двигателей промышленного назначения, участвует в программе создания новейшего гражданского двигателя ПД-14 для авиалайнера МС-21, выпускает двигатели Д-30КП для самолетов семейства Ил-76 и т.д.

«Ключевым фактором конкурентоспособности, влияющим на сроки вывода на рынок новых продуктов, на стоимость разработки, последующего серийного производства

и владения газотурбинным двигателем, уже сейчас является степень цифрового проникновения во все этапы жизненного цикла изделия, – говорит руководитель проекта «Цифровая экономика» службы заместителя управляющего директора – директора по экономике и финансам ПАО «ОДК-Сатурн» Павел Бехер. – Одной из ключевых задач для нас является цифровизация непосредственно производственной цепочки. Должен быть создан цифровой двойник производственного цеха с учетом используемого оборудования, его расположения в цехе, учета особенностей автоматизированных и ручных операций. Такой цифровой двойник обеспечивает возможность контроля планируемых значений (номенклатурный план, пропускная способность, производственный цикл, затраты) по фактическому состоянию, дает возможность моделировать изменения и просчитывать их эффект близко к реальному».

На предприятии внедряются технологии индустриального интернета вещей, который обеспечивает связь сенсоров, датчиков и другой аппаратуры сбора данных с системами управления производством и цифровым двойником цеха.

«ОДК–Сатурн» уже почти 20 лет движется в сторону создания цифрового предприятия. В течение этого времени наиболее активно развивались направления создания и внедрения систем управления деятельностью предприятия, конструкторской и технологической подготовкой. Уже в 2001 г. последний кульман покинул рабочее место конструкторов – все проектирование ведется в электронных системах. В конструкторской подготовке используется интегрированная система управления данными об изделии. Важным фактором успеха предприятия является использование высокопроизводительных инженерных расчетов. Все это позволило серьезно сократить цикл выхода двигателя SaM146 на рынок и уменьшить затраты на опытные образцы. Сейчас эти практики широко применяются для всей линейки продукции ПАО «ОДК–Сатурн». Таким образом, вся современная продукция предприятия оцифрована», – рассказывает Павел Бехер.

На ОДК-Сатурн ранее была освоена сквозная 3D-технология проектирования и подготовки производства деталей и узлов авиационных двигателей, которая внедрена в конструкторском бюро и технологических службах «. Использование этой технологии значительно повышает эффективность и сокращает сроки внедрения в производство, снижает сопряженные риски и издержки.

В год 100-летия предприятия (отмечалось в 2016 г.) на ОДК-Сатурн был создан суперкомпьютерный центр «Сатурн-100», представляющий собой единый кластер суперкомпьютеров АЛ-100 и СПАК. Он используется для осуществления сложных, длительных, ресурсоемких вычислений. Общая пиковая производительность модульного центра обработки данных СПАК (специализированный программно-аппаратный комплекс) составляет 114,5 Tflops, суммарный объем оперативной памяти — 14,5 ТБ, суммарное количество процессоров вычислительного поля — 204, общее количество ядер — 2808. Введенный ранее в эксплуатацию центр обработки данных АЛ-100 (общая пиковая производительность — 14,3 Tflops) в 2008 году был признан самым высокопроизводительным суперкомпьютером в промышленности России и СНГ.