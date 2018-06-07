Ракетные двигатели ОДК обеспечили старт с Байконура долговременной экспедиции на МКС



Двигатели ракеты-носителя «Союз-ФГ».

Источник: http://uecrus.com/ Двигатели ракеты-носителя «Союз-ФГ».Источник: http://uecrus.com/

Серийные двигатели производства самарского ПАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) РД-107А/РД-108А успешно отработали при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС–09».

Очередной пилотируемый запуск состоялся 6 июня в 14:12 часов по московскому времени с площадки №1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур. Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные в ПАО «Кузнецов», отработали без замечаний.

Двигатели РД-107. Источник: http://uecrus.com/

К МКС отправился основной экипаж 56/57 долговременной экспедиции. Экипаж корабля – космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт ЕSА Александр Герст и астронавт NASA Серина Ауньон-Чэнселлор.

Двигательными установками РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа «Союз», коэффициент надежности составляет 99,99%. За 57-летнюю историю пилотируемой космонавтики не было ни одного отказа изделий семейства РД-107/РД-108. Работы по совершенствованию двигателей непрерывно ведутся его разработчиками (АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко») и специалистами ПАО «Кузнецов», занятыми в серийном производстве данной продукции.