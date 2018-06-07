Ракетные двигатели ОДК обеспечили старт с Байконура долговременной экспедиции на МКС
|
|
Двигатели ракеты-носителя «Союз-ФГ».
Источник: http://uecrus.com/
Серийные двигатели производства самарского ПАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) РД-107А/РД-108А успешно отработали при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС–09».
Очередной пилотируемый запуск состоялся 6 июня в 14:12 часов по московскому времени с площадки №1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур. Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные в ПАО «Кузнецов», отработали без замечаний.
|Двигатели РД-107.
|Источник: http://uecrus.com/
К МКС отправился основной экипаж 56/57 долговременной экспедиции. Экипаж корабля – космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт ЕSА Александр Герст и астронавт NASA Серина Ауньон-Чэнселлор.
Двигательными установками РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа «Союз», коэффициент надежности составляет 99,99%. За 57-летнюю историю пилотируемой космонавтики не было ни одного отказа изделий семейства РД-107/РД-108. Работы по совершенствованию двигателей непрерывно ведутся его разработчиками (АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко») и специалистами ПАО «Кузнецов», занятыми в серийном производстве данной продукции.
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.12.2017 Двигатели ОДК обеспечили запуск ракеты-носителя с длительной экспедицией на МКС
14.09.2017 Двигатели ОДК обеспечили старт на МКС пилотируемого корабля «Союз МС-06»
21.04.2017 Двигатели ОДК обеспечили запуск корабля с новой длительной экспедицией на МКС
27.09.2013 Двигатели ОАО "Кузнецов" обеспечили успешный запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем
14.05.2014 Сверхтяжелого носителя нет и не будет
06.05.2013 И все-таки он полетел!
29.05.2018 Источник: Рогозин будет руководить пилотируемым запуском с Байконура 6 июня
27.03.2018 Экипаж новой экспедиции МКС перешел с корабля "Союз" на борт станции