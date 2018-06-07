Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ракетные двигатели ОДК обеспечили старт с Байконура долговременной экспедиции на МКС

08.06.2018 АО "ОДК" 747 0
0
Понравилась новость?
 0
Двигатели Союз-ФГ
Двигатели ракеты-носителя «Союз-ФГ».
Источник: http://uecrus.com/

Серийные двигатели производства самарского ПАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) РД-107А/РД-108А успешно отработали при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС–09».


Очередной пилотируемый запуск состоялся 6 июня в 14:12 часов по московскому времени с площадки №1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур. Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные в ПАО «Кузнецов», отработали без замечаний.


Двигатели РД-107.
Источник: http://uecrus.com/

К МКС отправился основной экипаж 56/57 долговременной экспедиции. Экипаж корабля – космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт ЕSА Александр Герст и астронавт NASA Серина Ауньон-Чэнселлор.


Двигательными установками РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа «Союз», коэффициент надежности составляет 99,99%. За 57-летнюю историю пилотируемой космонавтики не было ни одного отказа изделий семейства РД-107/РД-108. Работы по совершенствованию двигателей непрерывно ведутся его разработчиками (АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко») и специалистами ПАО «Кузнецов», занятыми в серийном производстве данной продукции.
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "ОДК"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Продукция
РД-107
Компании
NASA
ОДК УК
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.06 20:57
  • 8
Скоро в российской армии появятся еще шесть тысяч танков
  • 08.06 20:39
  • 1
Путин: РФ должна сделать много шагов, чтобы вернуть первенство в космической отрасли
  • 08.06 20:15
  • 2
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
  • 08.06 20:15
  • 1
Названо идеальное средство для уничтожения авианосцев
  • 08.06 20:12
  • 1
В одну упряжку
  • 08.06 18:43
  • 29
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 08.06 18:22
  • 7
Глава Роспатента: у нас есть прорывные технологии во многих сферах
  • 08.06 17:54
  • 40
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 08.06 17:16
  • 19
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 08.06 16:31
  • 3
Беспилотный вертолет на учениях осуществлял снабжение морских пехотинцев
  • 08.06 16:23
  • 7370
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.06 15:47
  • 39
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 08.06 15:21
  • 1532
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.06 15:20
  • 12
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 08.06 15:19
  • 23
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
другие обсуждаемые темы