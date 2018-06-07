Техмаш увеличивает производственные мощности
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Управляющий директор АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» Николай Семененко с ревизией на реконструкции производственных мощностей.
Источник: http://tecmash.ru/
Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех планирует открытие новых цехов на базе трех предприятий: «НИИЭП» (г. Новосибирск), «ВТМЗ» (г.Верхняя Тура, Свердловская обл.) и «СМЗ» (г.Серов, Свердловская обл.).
На базе НИИ электронных приборов идет подготовка площадей под гражданское производство.
«На новых участках планируется выпускать автоматизированные системы диспетчерского контроля и управления для жилищно-коммунального хозяйства, светодиодную продукцию для систем динамической навигации для Российских железных дорог, а также многофункциональные оптико-электронные системы контроля на базе тепловизионного оборудования, необходимого для обеспечения безопасности движения высокоскоростных магистралей», - отметил генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
В рамках федеральной целевой программы по техническому перевооружению на заводах в Свердловской области проходит реконструкция цехов и сборочных линий, замена устаревшего оборудования.
Два масштабных проекта реализуются на Серовском механическом заводе («СМЗ»): реконструкция производственных мощностей и их реструктуризация. Основные работы развернулись на базе цеха по выпуску изделий гражданского и военного назначения. Для размещения новых автоматических линий планируется увеличить его размеры почти на 4000 кв.м. Общая площадь реконструированного помещения составит 9800 кв.м. Параллельно с этим идёт реструктуризация промышленных мощностей - систем водоснабжения, воздуховодов, средств пожарной безопасности, меняется система газового отопления цехов.
На Верхнетуринском машиностроительном заводе («ВТМЗ») строятся новые цеха кузнечно-прессового оборудования и механообработки. Модернизированные производственные помещения будут соответствовать самым современным требованиям экологической безопасности.
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07.06.2018
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