Техмаш увеличивает производственные мощности



Управляющий директор АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» Николай Семененко с ревизией на реконструкции производственных мощностей.

Источник: http://tecmash.ru/ Управляющий директор АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» Николай Семененко с ревизией на реконструкции производственных мощностей.Источник: http://tecmash.ru/

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех планирует открытие новых цехов на базе трех предприятий: «НИИЭП» (г. Новосибирск), «ВТМЗ» (г.Верхняя Тура, Свердловская обл.) и «СМЗ» (г.Серов, Свердловская обл.).

На базе НИИ электронных приборов идет подготовка площадей под гражданское производство.

«На новых участках планируется выпускать автоматизированные системы диспетчерского контроля и управления для жилищно-коммунального хозяйства, светодиодную продукцию для систем динамической навигации для Российских железных дорог, а также многофункциональные оптико-электронные системы контроля на базе тепловизионного оборудования, необходимого для обеспечения безопасности движения высокоскоростных магистралей», - отметил генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

В рамках федеральной целевой программы по техническому перевооружению на заводах в Свердловской области проходит реконструкция цехов и сборочных линий, замена устаревшего оборудования.

Два масштабных проекта реализуются на Серовском механическом заводе («СМЗ»): реконструкция производственных мощностей и их реструктуризация. Основные работы развернулись на базе цеха по выпуску изделий гражданского и военного назначения. Для размещения новых автоматических линий планируется увеличить его размеры почти на 4000 кв.м. Общая площадь реконструированного помещения составит 9800 кв.м. Параллельно с этим идёт реструктуризация промышленных мощностей - систем водоснабжения, воздуховодов, средств пожарной безопасности, меняется система газового отопления цехов.

На Верхнетуринском машиностроительном заводе («ВТМЗ») строятся новые цеха кузнечно-прессового оборудования и механообработки. Модернизированные производственные помещения будут соответствовать самым современным требованиям экологической безопасности.