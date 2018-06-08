Беспилотный вертолет на учениях осуществлял снабжение морских пехотинцев
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Вертолет UH-1 Huey с AACUS обеспечивает материальное снабжение морских пехотинцев батальона Marines with Combat Logistics Battalion 8 , лагеря Lejeune в Морском авиационном наземном боевом центре, Твентинайн Палмс, Калифорния, 14 мая 2018 года. (Фото: Мэтт Лиман / Корпус морской пехоты США).
Источник: https://www.military.com/
В кабине сидит парень, но он просто катается.
В рамках эксперимента, имитирующего логистику военных операций будущего, морских пехотинцев, участвовавших в совместных учениях на базе Marine Corps Air-Ground Combat Center 29 Palms (Калифорния), обеспечили снабжением с помощью беспилотного UH-1 Huey.
Морально устаревшую модель вертолета переделали в беспилотник с системой AACUS [1], позволяющей воздушному судну не только выполнить задачу и вернуться в исходный пункт с минимальным участием человека, но и самостоятельно обнаруживать и избегать препятствия во время полета, а также выбирать наилучшее место для посадки.
Специально оборудованный Huey для экспериментов Marine Corps Warfighting Lab, доставил запасы для Marines with Combat Logistics Battalion 8.
В конце прошлого года лагерь Lejeune базы батальона Северной Каролины был выделен для экспериментов морской пехоты по логистике. Эксперименты с использованием новых технологий и систем получили наивысший приоритет.
3-й полк 5-го корпуса морской пехоты, назначенный экспериментальным подразделением, недавно завершил почти двухлетнюю серию испытаний. В течение всего этого периода проводились подготовка и применение системы.
В дополнение к многочисленным задачам снабжения на разных дистанциях и с разной полезной нагрузкой, в прошлом месяце впервые проверена возможность воздушной дозаправки AACUS через заправочную штангу в передней части вертолета.
В среду командующий управлением Marine Corps Combat Development Command в Квантико, штат Вирджиния, генерал-лейтенант Роберт Уолш заявил журналистам, что эксперименты с AACUS прошли успешно.
«Теперь мы детально анализируем», - сказал он. «Я хочу, чтобы :« все поняли, что это значит, какое будет сокращение самолетов, какое сокращение грузовиков мы должны получить, чтобы доказать, что AACUS можно внедрять».
Выполнение текущих заданий стало вторым крупным испытанием морской пехоты с участием AACUS. Во время декабрьской демонстрации в Квантико, AACUS осуществил доставку груза в несколько мест, взлетая и приземляясь в автономном режиме.
Автор: Надежда Ходж Сек
Перевод: ВПК.name
Примечание ВПК.name
- AACUS (Autonomous Aerial Cargo/Utility System) - автономная воздушная грузовая система снабжения
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07.06.2018
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ID: 1949
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№1
08.06.2018 16:05
А вот так выглядит израильский беспилотный эвакуатор cormorant с вертикальным взлётом.
Интересная модель.
https://www.dailytechinfo.org/auto/10250-bespilotnik-cormorant-prinyal-uchastie-v-svoey-pervoy-demonstracionnoy-missii.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=lb8iD2L_kIY
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Израильтянин
207
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№2
08.06.2018 16:26
Израильский *айрмул*, в различных модификациях(перевозка,такси,медэвакуатор) уже светится в прессе много лет.Но по видимому еще не созрел , раз ЦАХАЛ его не закупил. Да и спрос не велик пока.
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ID: 1949
1856
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№3
08.06.2018 16:31
Дело не в спросе, а в отладке технологии. Только сейчас продемонстрировали нормальную работу машины. До этого только рекламировали.
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