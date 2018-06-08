Беспилотный вертолет на учениях осуществлял снабжение морских пехотинцев



Вертолет UH-1 Huey с AACUS обеспечивает материальное снабжение морских пехотинцев батальона Marines with Combat Logistics Battalion 8 , лагеря Lejeune в Морском авиационном наземном боевом центре, Твентинайн Палмс, Калифорния, 14 мая 2018 года. (Фото: Мэтт Лиман / Корпус морской пехоты США).

Источник: https://www.military.com/ Вертолет UH-1 Huey с AACUS обеспечивает материальное снабжение морских пехотинцев батальона Marines with Combat Logistics Battalion 8 , лагеря Lejeune в Морском авиационном наземном боевом центре, Твентинайн Палмс, Калифорния, 14 мая 2018 года. (Фото: Мэтт Лиман / Корпус морской пехоты США).Источник: https://www.military.com/

В кабине сидит парень, но он просто катается.

В рамках эксперимента, имитирующего логистику военных операций будущего, морских пехотинцев, участвовавших в совместных учениях на базе Marine Corps Air-Ground Combat Center 29 Palms (Калифорния), обеспечили снабжением с помощью беспилотного UH-1 Huey.

Морально устаревшую модель вертолета переделали в беспилотник с системой AACUS [1], позволяющей воздушному судну не только выполнить задачу и вернуться в исходный пункт с минимальным участием человека, но и самостоятельно обнаруживать и избегать препятствия во время полета, а также выбирать наилучшее место для посадки.

Специально оборудованный Huey для экспериментов Marine Corps Warfighting Lab, доставил запасы для Marines with Combat Logistics Battalion 8.

В конце прошлого года лагерь Lejeune базы батальона Северной Каролины был выделен для экспериментов морской пехоты по логистике. Эксперименты с использованием новых технологий и систем получили наивысший приоритет.

3-й полк 5-го корпуса морской пехоты, назначенный экспериментальным подразделением, недавно завершил почти двухлетнюю серию испытаний. В течение всего этого периода проводились подготовка и применение системы.

В дополнение к многочисленным задачам снабжения на разных дистанциях и с разной полезной нагрузкой, в прошлом месяце впервые проверена возможность воздушной дозаправки AACUS через заправочную штангу в передней части вертолета.

В среду командующий управлением Marine Corps Combat Development Command в Квантико, штат Вирджиния, генерал-лейтенант Роберт Уолш заявил журналистам, что эксперименты с AACUS прошли успешно.

«Теперь мы детально анализируем», - сказал он. «Я хочу, чтобы :« все поняли, что это значит, какое будет сокращение самолетов, какое сокращение грузовиков мы должны получить, чтобы доказать, что AACUS можно внедрять».

Выполнение текущих заданий стало вторым крупным испытанием морской пехоты с участием AACUS. Во время декабрьской демонстрации в Квантико, AACUS осуществил доставку груза в несколько мест, взлетая и приземляясь в автономном режиме.

Автор: Надежда Ходж Сек

Перевод: ВПК.name

Примечание ВПК.name