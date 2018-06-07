Эксперт: ракета "Сармат" позволит сохранить паритет с США
|
|
Виктор Мураховский.
Источник: arsenal-otechestva.ru
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Постановка в 2020 году на вооружение нового стратегического ракетного комплекса пятого поколения с межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат" существенно укрепит возможности стратегических ядерных сил России и позволит сохранить паритет с США, заявил РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.
"Сармат" существенно укрепит возможности наших стратегических ядерных сил и позволит сохранить паритет с США, даже имея ввиду односторонний выход Соединенных Штатов из договора по ПРО и ими развертывание противоракетных систем", - сказал эксперт.
Он напомнил, что создание ракеты "Сармат" записано в госпрограмме вооружений.
"В настоящее время она находится на испытаниях, далее предстоит в плановом порядке этап государственных испытаний, который должен завершится в следующем году, а затем в 2020 году ракету планируется поставить на вооружение. "Сармат" во многом превышает возможности находящихся сейчас на вооружении Р-36. Это касается и работы на активном участке траектории полета, систем управления и разведения боевых блоков. Средства выделены в полном объеме, "Сармат" есть в так называемом "президентском перечне", - заключил Мураховский.
Ранее в четверг в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что ракету "Сармат" планируется поставить на вооружение ВС России в 2020 году.
|
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.06.2018 Новые ракеты будут в войсках к 2020 году и обеспечат долгосрочный паритет
22.01.2018 Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
16.03.2016 Тормоз для авианосца
20.01.2015 Новый щит и новый меч
08.06.2018 Новые вооружения позволят России сохранить паритет с США, считает эксперт
08.06.2018 Путин: все анонсированные новинки вооружений будут своевременно поставлены в ВС РФ
24.05.2018 Ядерный "Авангард". Как Россия восстанавливает глобальный баланс сил