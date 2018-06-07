Девятая танковая дивизия САА: Пора раздавить ИГИЛ и на юге Сирии

В ночь на четверг 7 июня сирийская правительственная армия нанесла массированный удар по позициям террористов на юге страны. Основное направление удара – территория провинции Дараа, удерживаемая боевиками, к этому моменту объединившимися в так называемый "южный фронт".

Местные СМИ сообщают о том, что САА нанесла массированный артиллерийский удар по линиям обороны боевиков, которые отказались соблюдать режим прекращения огня. Наиболее плотный артиллерийский огонь вёлся в районе Лийят.

Командование САА напоминает, что ровно через неделю – 14 июня – истекает срок ультиматума, выдвинутого в адрес боевиков. Террористы должны прекратить сопротивление и дать возможность правительственным войскам взять под полный контроль сирийско-израильскую и сирийско-иорданскую границы. Для боевиков же сдача удерживаемых приграничных территорий равносильна прекращению существования упомянутого "южного фронта" в нынешнем его виде – с иностранным трансграничным снабжением.

В командовании САА отмечают, что ночной артобстрел – чёткий сигнал тем боевикам, которые считают, что им удастся надолго закрепиться на южных сирийских границах. 14 июня, как только срок ультиматума, истечёт, САА перейдёт в крупномасштабное наступление в Дараа и Кунейтре. К наступлению готова 9-я танковая дивизия САА, командование которой обещает "раздавить ИГИЛ" (*запрещено в РФ) в районе иорданской границы.

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Напомним, что ранее из состава коалиционных проправительственных сил вышли проиранские вооружённые формирования. Это было одно из условий, выдвинутых Израилем в обмен на то, что власти этой страны не будут возражать против взятия южных границ Сирии под контроль сирийскими войсками.