Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Девятая танковая дивизия САА: Пора раздавить ИГИЛ и на юге Сирии

08.06.2018 Военное обозрение 519 0
0
Понравилась новость?
 0

В ночь на четверг 7 июня сирийская правительственная армия нанесла массированный удар по позициям террористов на юге страны. Основное направление удара – территория провинции Дараа, удерживаемая боевиками, к этому моменту объединившимися в так называемый "южный фронт".

Местные СМИ сообщают о том, что САА нанесла массированный артиллерийский удар по линиям обороны боевиков, которые отказались соблюдать режим прекращения огня. Наиболее плотный артиллерийский огонь вёлся в районе Лийят.

Командование САА напоминает, что ровно через неделю – 14 июня – истекает срок ультиматума, выдвинутого в адрес боевиков. Террористы должны прекратить сопротивление и дать возможность правительственным войскам взять под полный контроль сирийско-израильскую и сирийско-иорданскую границы. Для боевиков же сдача удерживаемых приграничных территорий равносильна прекращению существования упомянутого "южного фронта" в нынешнем его виде – с иностранным трансграничным снабжением.

В командовании САА отмечают, что ночной артобстрел – чёткий сигнал тем боевикам, которые считают, что им удастся надолго закрепиться на южных сирийских границах. 14 июня, как только срок ультиматума, истечёт, САА перейдёт в крупномасштабное наступление в Дараа и Кунейтре. К наступлению готова 9-я танковая дивизия САА, командование которой обещает "раздавить ИГИЛ" (*запрещено в РФ) в районе иорданской границы.

https://twitter.com/IvanSidorenko1

Напомним, что ранее из состава коалиционных проправительственных сил вышли проиранские вооружённые формирования. Это было одно из условий, выдвинутых Израилем в обмен на то, что власти этой страны не будут возражать против взятия южных границ Сирии под контроль сирийскими войсками.
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Сирия

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.06 20:57
  • 8
Скоро в российской армии появятся еще шесть тысяч танков
  • 08.06 20:39
  • 1
Путин: РФ должна сделать много шагов, чтобы вернуть первенство в космической отрасли
  • 08.06 20:15
  • 2
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
  • 08.06 20:15
  • 1
Названо идеальное средство для уничтожения авианосцев
  • 08.06 20:12
  • 1
В одну упряжку
  • 08.06 18:43
  • 29
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 08.06 18:22
  • 7
Глава Роспатента: у нас есть прорывные технологии во многих сферах
  • 08.06 17:54
  • 40
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 08.06 17:16
  • 19
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 08.06 16:31
  • 3
Беспилотный вертолет на учениях осуществлял снабжение морских пехотинцев
  • 08.06 16:23
  • 7370
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.06 15:47
  • 39
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 08.06 15:21
  • 1532
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.06 15:20
  • 12
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 08.06 15:19
  • 23
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
другие обсуждаемые темы