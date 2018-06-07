Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Германия готова вырваться из цепких объятий США?

08.06.2018 Военное обозрение 505 0
0
Понравилась новость?
 0

Сложно не заметить того, как ужесточается риторика немецкой прессы в отношении властей Соединённых Штатов Америки и отправляемой теми политики. В одном из крупнейших в Германии печатных изданий (FAZ) вышел очередной материал с критикой в адрес администрации президента Трампа. В статье под названием "Мировая торговая система мертва" говорится о том, что власти США в очередной раз заявили о превосходстве американского законодательства в вопросах торговли над законодательством международным.

Так, приводится заявление советника Дональда Трампа по экономическим вопросам Ларри Кадлоу:

Многочисленные международные организации никогда не будут определять американскую политику. Соединенные Штаты, как неоднократно заявлял президент, больше интересуют национальные интересы, чем чьи-либо ещё. Мировая торговая система нарушена. США пытались это исправить, но другие страны правила не соблюдали. ВТО показала свою несостоятельность, но США пока будут оставаться в этой организации.

http://www.globallookpress.com

В материале сообщается, что торговые ограничения, введённые в рамках ВТО в одностороннем порядке Вашингтоном, уже привели к тому, что это вызвало недовольство даже в стане ближайших союзников США: Канады, Франции, Японии.

В статье сообщается, что откровенно жёсткой стала и критика федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении политики администрации США.

Из материала:

Ангела Меркель отмечает глубокое расхождение позиций с США по целому ряду вопросом: от торговли до соглашения по климату и ядерной сделки с Ираном. Она не стала отвечать на вопрос о том, будет ли вообще на саммите принята совместная итоговая декларация. (...) "Карательные тарифы" Трампа и его пренебрежение международными организациями вызывает возмущение и среди американских политических элит, включая сенаторов.

И что дальше? Германия собирается реально выйти из-под американского протектората?
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Иран
Канада
США
Франция
Япония
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.06 20:57
  • 8
Скоро в российской армии появятся еще шесть тысяч танков
  • 08.06 20:39
  • 1
Путин: РФ должна сделать много шагов, чтобы вернуть первенство в космической отрасли
  • 08.06 20:15
  • 2
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
  • 08.06 20:15
  • 1
Названо идеальное средство для уничтожения авианосцев
  • 08.06 20:12
  • 1
В одну упряжку
  • 08.06 18:43
  • 29
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 08.06 18:22
  • 7
Глава Роспатента: у нас есть прорывные технологии во многих сферах
  • 08.06 17:54
  • 40
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 08.06 17:16
  • 19
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 08.06 16:31
  • 3
Беспилотный вертолет на учениях осуществлял снабжение морских пехотинцев
  • 08.06 16:23
  • 7370
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.06 15:47
  • 39
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 08.06 15:21
  • 1532
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.06 15:20
  • 12
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 08.06 15:19
  • 23
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
другие обсуждаемые темы