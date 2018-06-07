Германия готова вырваться из цепких объятий США?

Сложно не заметить того, как ужесточается риторика немецкой прессы в отношении властей Соединённых Штатов Америки и отправляемой теми политики. В одном из крупнейших в Германии печатных изданий (FAZ) вышел очередной материал с критикой в адрес администрации президента Трампа. В статье под названием "Мировая торговая система мертва" говорится о том, что власти США в очередной раз заявили о превосходстве американского законодательства в вопросах торговли над законодательством международным.

Так, приводится заявление советника Дональда Трампа по экономическим вопросам Ларри Кадлоу:

Многочисленные международные организации никогда не будут определять американскую политику. Соединенные Штаты, как неоднократно заявлял президент, больше интересуют национальные интересы, чем чьи-либо ещё. Мировая торговая система нарушена. США пытались это исправить, но другие страны правила не соблюдали. ВТО показала свою несостоятельность, но США пока будут оставаться в этой организации.

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В материале сообщается, что торговые ограничения, введённые в рамках ВТО в одностороннем порядке Вашингтоном, уже привели к тому, что это вызвало недовольство даже в стане ближайших союзников США: Канады, Франции, Японии.

В статье сообщается, что откровенно жёсткой стала и критика федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении политики администрации США.

Из материала:

Ангела Меркель отмечает глубокое расхождение позиций с США по целому ряду вопросом: от торговли до соглашения по климату и ядерной сделки с Ираном. Она не стала отвечать на вопрос о том, будет ли вообще на саммите принята совместная итоговая декларация. (...) "Карательные тарифы" Трампа и его пренебрежение международными организациями вызывает возмущение и среди американских политических элит, включая сенаторов.

И что дальше? Германия собирается реально выйти из-под американского протектората?