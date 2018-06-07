Американских дипломатов преследуют "акустические атаки". Теперь в Китае
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Американских дипломатов опять атакуют и опять "акустическими атаками". На этот раз Соединенным Штатам пришлось эвакуировать двух сотрудников американского консульства в китайском Гуанчжоу, сообщает The New York Times.
http://www.cumhuriyet.com.tr/
Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что как только госдепартамент получил сведения об очередных "акустических атаках" на сотрудников консульства в Гуанчжоу, так сразу же направил туда квалифицированных медиков. После проведенных исследований сотрудников консульства и членов их семей, было принято решение об эвакуации двух человек, якобы больше других пострадавших от акустического воздействия. Однако в Госдепе не исключают возможности эвакуации еще нескольких человек, также имеющих аналогичные симптомы.
Издание пишет, что в Вашингтоне предполагают, что за акустическим воздействием на дипломатов США стоят спецслужбы Китая и России, при этом не поясняется, откуда появились такие выводы.
Напомним, что ранее якобы от "акустических атак" пострадало 24 американских дипломата на Кубе. В ходе проведенного госдепартаментом США расследования было установлено, что симптомы акустического воздействия у сотрудников американской дипломатической службы появились якобы из-за работы нескольких подслушивающих устройств одновременно.
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07.06.2018
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