Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Американских дипломатов преследуют "акустические атаки". Теперь в Китае

08.06.2018 Военное обозрение 349 0
0
Понравилась новость?
 0

Американских дипломатов опять атакуют и опять "акустическими атаками". На этот раз Соединенным Штатам пришлось эвакуировать двух сотрудников американского консульства в китайском Гуанчжоу, сообщает The New York Times.

http://www.cumhuriyet.com.tr/

Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что как только госдепартамент получил сведения об очередных "акустических атаках" на сотрудников консульства в Гуанчжоу, так сразу же направил туда квалифицированных медиков. После проведенных исследований сотрудников консульства и членов их семей, было принято решение об эвакуации двух человек, якобы больше других пострадавших от акустического воздействия. Однако в Госдепе не исключают возможности эвакуации еще нескольких человек, также имеющих аналогичные симптомы.

Издание пишет, что в Вашингтоне предполагают, что за акустическим воздействием на дипломатов США стоят спецслужбы Китая и России, при этом не поясняется, откуда появились такие выводы.

Напомним, что ранее якобы от "акустических атак" пострадало 24 американских дипломата на Кубе. В ходе проведенного госдепартаментом США расследования было установлено, что симптомы акустического воздействия у сотрудников американской дипломатической службы появились якобы из-за работы нескольких подслушивающих устройств одновременно.
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.06 20:57
  • 8
Скоро в российской армии появятся еще шесть тысяч танков
  • 08.06 20:39
  • 1
Путин: РФ должна сделать много шагов, чтобы вернуть первенство в космической отрасли
  • 08.06 20:15
  • 2
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
  • 08.06 20:15
  • 1
Названо идеальное средство для уничтожения авианосцев
  • 08.06 20:12
  • 1
В одну упряжку
  • 08.06 18:43
  • 29
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 08.06 18:22
  • 7
Глава Роспатента: у нас есть прорывные технологии во многих сферах
  • 08.06 17:54
  • 40
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 08.06 17:16
  • 19
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 08.06 16:31
  • 3
Беспилотный вертолет на учениях осуществлял снабжение морских пехотинцев
  • 08.06 16:23
  • 7370
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.06 15:47
  • 39
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 08.06 15:21
  • 1532
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.06 15:20
  • 12
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 08.06 15:19
  • 23
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
другие обсуждаемые темы