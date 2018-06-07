Модуль "Бурлак" мог бы значительно усилить боевую мощь российских танков

Унифицированный боевой модуль "Бурлак", разработка которого началась в начале 2000-х годов, мог бы значительно улучшить характеристики танков Т-72, Т-80 и Т-90, пишет Вестник Мордовии.

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При создании модуля был учтен опыт, полученный при разработке Объекта 640 – знаменитого "Черного орла".

По данным автора, модуль должен был получить кормовой отсек, в котором размещался автомат заряжания, рассчитанный на работу с удлиненными подкалиберными снарядами повышенной бронепробиваемости.

Для защиты отсека предусматривалась установка на нем комплекса активной защиты, перехватывающего подлетающие боеприпасы. Лобовую часть башни должна была закрывать динамическая защита.

Командир танка получал в распоряжение панорамный прицел, а наводчик – прицел с тепловизором. Предполагалась установки 125-мм пушки с улучшенными характеристиками. Крупнокалиберный пулемет находился в специальном дистанционно управляемом модуле.

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По мнению экспертов, установка "Бурлака" на Т-72, Т-80 и Т-90 значительно усилила бы защищенность и огневую мощь этих машин. Их возможности превзошли бы характеристики американских "Абрамсов" и немецких "Леопардов".

Однако разработка перспективного боевого отделения была прекращена около 10 лет назад по финансовым причинам. Как отмечает ряд военных специалистов, отказ от продолжения работ стал ошибкой военного ведомства. По их словам, танк с новым изделием мог бы превзойти Т-90М. По крайней мере, лучший образец мог быть выбран по результатам сравнительных испытаний.