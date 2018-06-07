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На два месяца раньше: Британия получила первые F-35

08.06.2018 Военное обозрение 277 0
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На базу британских ВВС Мархэм в графстве Норфлок прибыли первые 4 самолета F-35B Lightning II для ВВС Великобритании, передает РИА Новости.

https://twitter.com/DefenceHQ

По данным Минобороны страны, "ультрасовременные" истребители-бомбардировщики нового поколения прибыли на два месяца раньше запланированного срока.

Глава военного ведомства Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон назвал "прибытие этих потрясающих самолетов" историческим событием, отметив, что Британия всегда поддерживала "гордую традицию инноваций", в то же время защищаясь от "самых серьезных опасностей".

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, самолеты прибыли в среду вечером (22:15 мск), совершив перелет с американской базы морской пехоты Бофорт (Южная Каролина).

Всего Великобритания планирует закупить 138 самолетов семейства Lockheed Martin F-35 Lightning II. До 2021 года правительство королевства потратит на истребители более 12 млрд.

Напомним, F-35B – многоцелевой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик 5 поколения с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, созданный с применением технологии "стелс". Самолет разрабатывался для нужд морской пехоты США и ВМС Британии. Предполагается, что он, в том числе будет использоваться на авианосцах типа Queen Elizabeth.
07.06.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Великобритания
США
Продукция
F-35
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Авианосец

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