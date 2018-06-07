Американский эксперт: РЭБ – это слабое место ВС США

Россия серьезно опережает Америку в области средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и понадобится время, чтобы сократить этот разрыв, приводит РИА Новости мнение эксперта Центра военно-морского анализа США Самуэля Бендетта.

Минобороны РФ

По словам эксперта, ранее американские технологии превосходили советские аналоги, однако Пентагон необдуманно приостановил разработки в сфере РЭБ после развала СССР. Теперь Вооруженные силы США "сталкиваются с невозможностью противостоять" российским системам, а также сложным операциям, проводимым с их использованием.

Бендетт отмечает, что в РФ последние 5 лет испытывается целый ряд различных комплексов РЭБ. По его данным, только в Сирии были испытаны около двухсот разных технологий. Среди них комплексы "Красуха", "Москва-1", "Леер-3".

Эксперт заявил, что российские военные специалисты создали в САР "многоуровневую защиту", в которой вместе с системой РЭБ задействованы "радары раннего предупреждения" и комплексы ПВО, такие как "Панцирь-С". Этап тактика доказала свою эффективность, добавил он.

Он также рассказал, что в Черноморском регионе и в Сирии россияне активно собирают и анализируют электронные сигналы западных летательных аппаратов и ракет.

Это главная угроза для технологического доминирования Запада, подчеркнул Бендетт, поскольку русские могут "научить" свои системы РЭБ бороться с военной техникой, "ориентируясь на ее специфические сигналы и сигнатуры".

В заключение эксперт отметил, что США, конечно, смогут наверстать отставание от РФ в указанной сфере, но для этого потребуется время.