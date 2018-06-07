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Бундесвер получил "юбилейную" БМП "Puma"

08.06.2018 Военное обозрение 414 0
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В немецкую армию поставлена "юбилейная" боевая машина пехоты Puma. Торжественная церемония выкатки двухсотой БМП для Бундесвера прошла на заводе Rheinmetal в Унтерлюсе (Нижняя Саксония), передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.

armyrecognition.com

Всего в немецкую армию по контракту планируется поставить 350 боевых машин. Серийные поставки БМП Puma начались в 2015 году, окончание поставок ожидается к 2020 году, производство ведется на двух германских заводах Rheinmetal.

В качестве основного оружия на БМП Puma используется 30-мм автоматическая пушка Rheinmetall Waffe Munition MK 30-2/АВМ. Она имеет двухленточное питание и использует стандартные натовские боеприпасы 30х173 мм. В боекомплекте имеются бронебойные подкалиберные боеприпасы APFSDS-T и осколочные с дистанционным подрывом KETF. По данным разработчиков, пушка способна поражать бронированные цели одиночными выстрелами и очередями на дальностях до 3000 м. Темп стрельбы очередями составляет 200 выстрелов в минуту. Начальная скорость полета снаряда APFSDS-T составляет 1385 м/с, а снаряда KETF – 1100 м/с. Вспомогательным оружием является 5,56-мм пулемет MG4. Боекомплект составляет 2000 патронов в двух лентах. Одна лента готова к использованию, другая находится в укладке.

В качестве дополнительного оружия у БМП Puma имеется шестиствольная гранатометная установка, смонтированная в корме машины с левой стороны. Она предназначена для ведения стрельбы 76-мм осколочными гранатами для поражения живой силы противника на дальностях до 50 м, внезапно появившейся сзади машины. Для постановки аэрозольных завес на башне имеется 8 пусковых установок дымовых (аэрозольных) гранат, объединенных в две группы. БМП также может вооружаться противотанковым комплексом Spike-LR, способным поражать наземные и низколетящие цели управляемыми ракетами.

Несмотря на концепцию Panzer Unter Minimalem Aufwand (бронемашина за минимальную цену), Puma оказалась одной из самых дорогостоящих БМП в мире — €8,85 млн за предсерийный образец. Однако Бундесвер не пошел на удешевление машины путем экономии на защите и электронике, а сократил госзаказ на 60 единиц, чтобы уложиться в бюджет.
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
Spike NLOS
Компании
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ

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