Бундесвер получил "юбилейную" БМП "Puma"

В немецкую армию поставлена "юбилейная" боевая машина пехоты Puma. Торжественная церемония выкатки двухсотой БМП для Бундесвера прошла на заводе Rheinmetal в Унтерлюсе (Нижняя Саксония), передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.

armyrecognition.com

Всего в немецкую армию по контракту планируется поставить 350 боевых машин. Серийные поставки БМП Puma начались в 2015 году, окончание поставок ожидается к 2020 году, производство ведется на двух германских заводах Rheinmetal.

В качестве основного оружия на БМП Puma используется 30-мм автоматическая пушка Rheinmetall Waffe Munition MK 30-2/АВМ. Она имеет двухленточное питание и использует стандартные натовские боеприпасы 30х173 мм. В боекомплекте имеются бронебойные подкалиберные боеприпасы APFSDS-T и осколочные с дистанционным подрывом KETF. По данным разработчиков, пушка способна поражать бронированные цели одиночными выстрелами и очередями на дальностях до 3000 м. Темп стрельбы очередями составляет 200 выстрелов в минуту. Начальная скорость полета снаряда APFSDS-T составляет 1385 м/с, а снаряда KETF – 1100 м/с. Вспомогательным оружием является 5,56-мм пулемет MG4. Боекомплект составляет 2000 патронов в двух лентах. Одна лента готова к использованию, другая находится в укладке.

В качестве дополнительного оружия у БМП Puma имеется шестиствольная гранатометная установка, смонтированная в корме машины с левой стороны. Она предназначена для ведения стрельбы 76-мм осколочными гранатами для поражения живой силы противника на дальностях до 50 м, внезапно появившейся сзади машины. Для постановки аэрозольных завес на башне имеется 8 пусковых установок дымовых (аэрозольных) гранат, объединенных в две группы. БМП также может вооружаться противотанковым комплексом Spike-LR, способным поражать наземные и низколетящие цели управляемыми ракетами.

Несмотря на концепцию Panzer Unter Minimalem Aufwand (бронемашина за минимальную цену), Puma оказалась одной из самых дорогостоящих БМП в мире — €8,85 млн за предсерийный образец. Однако Бундесвер не пошел на удешевление машины путем экономии на защите и электронике, а сократил госзаказ на 60 единиц, чтобы уложиться в бюджет.