Корпус морской пехоты США получил "противодроновые" автомобили

Корпус морской пехоты США получил на вооружение первые автомобильные системы для борьбы с беспилотниками. Данная система была разработана всего за два года, передает "Warspot" со ссылкой на сайт Военно-морского института ВМС США.

Бронированный внедорожник М-ATV и багги MRZR в противодроновой модификации. Источник: usni.org

Новая наземная система противоракетной обороны (GBAD) предназначена для обнаружения, идентификации, отслеживания и поражения небольших беспилотных летательных аппаратов. Для большей мобильности систему разместили на различных автомобильных платформах, применяемых в армии США, а именно на бронированном внедорожнике М-ATV и боевом багги MRZR.

Характеристики системы, а также объемы и сроки серийных поставок в войска, на данный момент не раскрываются. Имеются сведения, что на автомобили устанавливаются радары RADA RPS-42, системы радиоэлектронной борьбы, автоматическими пушками и пусковыми установками для барражирующих боеприпасов Raytheon Coyote.

usni.org

Бронеавтомобиль M-ATV с колесной формулой 4х4 был разработан американской компанией "Oshkosh Truck" по программе министерства обороны США MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). Главной целью данной программы является создание и поставка в сухопутные войска и морскую пехоту бронемашины, которая обладала бы меньшей массой, но имела большую проходимость по сравнению с бронированными машинами, разработанными ранее по программе MRAP министерства обороны США, а также обеспечивала бы тот же уровень защищенности экипажа и десанта от пуль, осколков снарядов, воздействия мин и самодельных взрывных устройств. Бронеавтомобили M-ATV оснащаются двигателями Caterpillar C7 мощностью 370 лошадиных сил. M-ATV рассчитаны на перевозку 4 бойцов в полной выкладке. Машина имеет возможность перевозить до 7,1 тонн полезной нагрузки по бездорожью и до 15 тонн по дорогам с твердым покрытием.

Багги с мультиспектральной прицельной станцией MTS для борьбы с дронами usni.org

Боевое багги MRZR (сверхлёгкое тактическое транспортное средство) - легкий четырехместный или двухместный внедорожник, имеющий в длину 3,6 метра, в ширину — 1,5 метра и в высоту — 1,9 метра. Машина оснащена 88 сильным бензиновым двигателем объемом 875 кубических сантиметров. По желанию заказчика может быть оборудована полным приводом. На данных машинах применяется система централизованной подкачки шин (СЦПШ), багги оснащаются трансформируемым каркасом, быстросъёмными дверями, креплениями для пулемёта и станкового гранатомёта, инфракрасными фарами, защищёнными топливными баками, болотными покрышками и другими опциями. Машины, из-за применения широкопрофильных шин низкого давления не подрываются на противотанковых минах нажимного действия.