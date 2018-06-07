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Минобороны заказало модернизацию нескольких транспортников Ан-72

08.06.2018 Военное обозрение 444 0
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Российское военное ведомство выдало Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) контракт и технические требования на доработку военно-транспортных самолетов Ан-72 с целью их дальнейшего использования для полетов в арктической зоне, сообщают Известия.

Александр Шацкий, http://www.airforce.ru

Двигатели Ан-72 размещены над крыльями, что позволяет самолету взлетать и садиться на лед даже с грузом в несколько тонн. Основная цель модернизации – увеличение взлетной массы с 32-х до 34,8 тонн. Это позволит брать на борт больше полезного груза.

Доработку пройдут два самолета из состава морской авиации и 4 – из состава ВКС.

Газета напоминает, что авторские права на Ан-72 принадлежат Украине (КБ "Антонов"), однако в РФ конструкторский надзор за машинами осуществляет ОКБ Мясищева. Помимо этой организации к работам по модернизации привлечены специалисты ЦАГИ.

Более подробную информацию в ОАК предоставить отказались.

Как отмечают специалисты, в легком транспортнике удачно сочетаются высокие летно-технические и взлетно-посадочные характеристики. Благодаря высокой проходимости шасси и относительно коротком разбеге (менее 1 км) самолет в гражданской версии активно применяется на Крайнем Севере. Машина используется, в том числе для посадок на льдины. При этом самолет не может похвастаться грузоподъемностью, которая ограничивается необходимостью установки рампы, тяжелого шасси, а также аппаратуры дублирования ряда систем (из-за повышенных требований к надежности).
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-72
Компании
Антонов ГП
ОАК
ЦАГИ
ЭМЗ Мясищева
Проекты
Арктика

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