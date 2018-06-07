Путин отметил успешную службу женщин в российской армии
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Девушки-военнослужащие ВС РФ.
Источник: life.ru
По словам президента, особенно служба женщин востребована в таких сферах, как связь, медицина и авиация
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что женщинам удается успешно служить в армии.
Об этом он заявил на "Прямой линии", отвечая на вопрос о возможности приема женщин в школы прапорщиков.
"Почему их не берут в школу прапорщиков - трудно сказать, - отметил глава государства. - По-моему, у нас и прапорщиков-то уже нет". "Хотя женщины служат в армии и весьма успешно", - констатировал Путин.
По его словам, особенно служба женщин востребована в таких сферах, как связь, медицина, авиация и другие.
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07.06.2018
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