Путин отметил успешную службу женщин в российской армии



Девушки-военнослужащие ВС РФ.

Источник: life.ru Девушки-военнослужащие ВС РФ.Источник: life.ru

По словам президента, особенно служба женщин востребована в таких сферах, как связь, медицина и авиация

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что женщинам удается успешно служить в армии.

Об этом он заявил на "Прямой линии", отвечая на вопрос о возможности приема женщин в школы прапорщиков.

"Почему их не берут в школу прапорщиков - трудно сказать, - отметил глава государства. - По-моему, у нас и прапорщиков-то уже нет". "Хотя женщины служат в армии и весьма успешно", - констатировал Путин.

По его словам, особенно служба женщин востребована в таких сферах, как связь, медицина, авиация и другие.