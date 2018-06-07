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Путин: судостроители и экипажи кораблей ВМФ РФ гарантируют их непотопляемость

08.06.2018 ТАСС 458 0
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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник: tv29.ru

Глава государства также выразил уверенность, что "все будет совершенствоваться в дальнейшем"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Качество работы судостроителей и выучка экипажей Военно-морского флота дают гарантию непотопляемости кораблей ВМФ России.

Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин во время "Прямой линии".

Один из ведущих рассказал президенту о том, что "с флота было обращение от моряков с просьбой разрешить рисовать на бортах кораблей портреты [вице-премьера Виталия] Мутко, чтобы корабли были непотопляемы".

"Наши корабли и так непотопляемые, труднопотопляемые. Прежде всего, это результат работы военных судостроителей и выучки экипажей. Надеюсь, так и будет дальше. Это все будет совершенствоваться в дальнейшем", - ответил глава государства.
07.06.2018
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принадлежат ТАСС
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Путин Владимир

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