Путин пообещал рассказать о российском новейшем оружии, но позже



Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, рассказывая о новых российских вооружениях, сказал, что это еще не все.

"Нет никаких сомнений в том, что в запланированные сроки будут (новые вооружения) поставлены на вооружение Российской Федерации Ну и это еще не все позже расскажем", - сказал он в ходе прямой линии.

Путин рассказал о вооружениях, которые уже работают и о тех, которые еще находятся в разработке.