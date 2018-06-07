Путин пообещал рассказать о российском новейшем оружии, но позже
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, рассказывая о новых российских вооружениях, сказал, что это еще не все.
"Нет никаких сомнений в том, что в запланированные сроки будут (новые вооружения) поставлены на вооружение Российской Федерации Ну и это еще не все позже расскажем", - сказал он в ходе прямой линии.
Путин рассказал о вооружениях, которые уже работают и о тех, которые еще находятся в разработке.
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07.06.2018
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