Путин рассказал, когда "Сармат" поставят на вооружение
|
|
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" планируется поставить на вооружение ВС России в 2020 году, заявил в ходе прямой линии в четверг президент РФ Владимир Путин.
"В 2020 году мы планируем поставить в Вооруженные силы наш самый мощный ракетный комплекс стратегического назначения - это баллистическая новая ракета сверхмощная "Сармат", - сказал он.
|
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.06.2018 Новые ракеты будут в войсках к 2020 году и обеспечат долгосрочный паритет
08.06.2018 Новые вооружения позволят России сохранить паритет с США, считает эксперт
08.06.2018 Эксперт: ракета "Сармат" позволит сохранить паритет с США
08.06.2018 Путин: все анонсированные новинки вооружений будут своевременно поставлены в ВС РФ
24.05.2018 Ядерный "Авангард". Как Россия восстанавливает глобальный баланс сил
22.05.2018 В НАТО оценили госпрограмму вооружения России
21.05.2018 Путин рассказал, когда в армию поступят комплексы "Авангард" и "Сармат"
02.04.2018 Испытания "Сармата" могут завершить досрочно, считает эксперт