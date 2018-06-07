Путин рассказал, когда "Сармат" поставят на вооружение



Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" планируется поставить на вооружение ВС России в 2020 году, заявил в ходе прямой линии в четверг президент РФ Владимир Путин.

"В 2020 году мы планируем поставить в Вооруженные силы наш самый мощный ракетный комплекс стратегического назначения - это баллистическая новая ракета сверхмощная "Сармат", - сказал он.