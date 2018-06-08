Китай показал первые фото гиперзвукового истребителя "Темный меч"
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Рисунок китайского гиперзвукового БЛА Dark Sword.
Источник: rg.ru
Опубликованы первые фото гиперзвукового истребителя Dark Sword. Беспилотная машина создается в Китае корпорацией Shenyang Aircraft Corporation.
Dark Sword демонстрирует серьезные намерения Пекина совершить сразу несколько революций в авиастроении - создать гиперзвуковой ударный беспилотник, обладающий малой заметностью и высокой маневренностью одновременно. О первой функции можно судить по конструкции воздухозаборников и другим стелс-атрибутам. Для увеличения маневренности летательный аппарат построен по аэродинамической схеме "утка" с двухкилевым оперением, пишет The Drive.
- Появление как минимум полноразмерного макета свидетельствует о серьезности намерений китайских инженеров. Правда, озвученные характеристики аппарата противоречивы: непонятно, как в Dark Sword собираются совместить высокую маневренность и гиперзвук. Но даже если скорость его полета не превышает сверхзвуковую, этот дрон может стать ночным кошмаром для США, где разработки ударных БЛА остановились на дозвуковых аппаратах, - считает Джастин Бронк, эксперт Королевского института вооруженных сил.
Антон Валагин
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06.06.2018
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TAMERLAN
1166
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№1
08.06.2018 14:05
Уже и такое фото есть, так что интересная картина выходит! По ТТХ мало что известно, пока - его максимальная скорость будет достигать 2-х Махов, а в планах этот самолет спроектирован для полетов на гиперзвуковой скорости.
НАПОМНЮ - пока они делали такое :
но что-то он еще не летает, так что между показом и реальностью долгий период
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forumow
4839
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№2
08.06.2018 14:24
Цитата
первые фото гиперзвукового истребителя Dark SwordВо вчерашней статье о гиперзвуке ещё не заикались.
https://vpk.name/news/217762_kitaiskii_sverhzvukovoi_manevrennyii_temnyii_mech_shokiroval_ssha.html
Завтра видать скорости света достигнет...
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