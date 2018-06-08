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Китай показал первые фото гиперзвукового истребителя "Темный меч"

08.06.2018 Российская газета 1055 2
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БЛА Dark Sword
Рисунок китайского гиперзвукового БЛА Dark Sword.
Источник: rg.ru

Опубликованы первые фото гиперзвукового истребителя Dark Sword. Беспилотная машина создается в Китае корпорацией Shenyang Aircraft Corporation.

Dark Sword демонстрирует серьезные намерения Пекина совершить сразу несколько революций в авиастроении - создать гиперзвуковой ударный беспилотник, обладающий малой заметностью и высокой маневренностью одновременно. О первой функции можно судить по конструкции воздухозаборников и другим стелс-атрибутам. Для увеличения маневренности летательный аппарат построен по аэродинамической схеме "утка" с двухкилевым оперением, пишет The Drive.



- Появление как минимум полноразмерного макета свидетельствует о серьезности намерений китайских инженеров. Правда, озвученные характеристики аппарата противоречивы: непонятно, как в Dark Sword собираются совместить высокую маневренность и гиперзвук. Но даже если скорость его полета не превышает сверхзвуковую, этот дрон может стать ночным кошмаром для США, где разработки ударных БЛА остановились на дозвуковых аппаратах, - считает Джастин Бронк, эксперт Королевского института вооруженных сил.


Антон Валагин
06.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Страны
Китай
США
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SAC
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ГЗЛА

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
UA
TAMERLAN
1166
№1
08.06.2018 14:05

Уже и такое фото есть, так что интересная картина выходит! По ТТХ мало что известно, пока - его максимальная скорость будет достигать 2-х Махов, а в планах этот самолет спроектирован для полетов на гиперзвуковой скорости.



НАПОМНЮ - пока они делали такое :

но что-то он еще не летает, так что между показом и реальностью долгий период
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RU
forumow
4839
№2
08.06.2018 14:24
Цитата
первые фото гиперзвукового истребителя Dark Sword
Во вчерашней статье о гиперзвуке ещё не заикались.
https://vpk.name/news/217762_kitaiskii_sverhzvukovoi_manevrennyii_temnyii_mech_shokiroval_ssha.html

Завтра видать скорости света достигнет...
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