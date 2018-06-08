Китай показал первые фото гиперзвукового истребителя "Темный меч"



Рисунок китайского гиперзвукового БЛА Dark Sword.

Источник: rg.ru Рисунок китайского гиперзвукового БЛА Dark Sword.Источник: rg.ru

Опубликованы первые фото гиперзвукового истребителя Dark Sword. Беспилотная машина создается в Китае корпорацией Shenyang Aircraft Corporation.

Dark Sword демонстрирует серьезные намерения Пекина совершить сразу несколько революций в авиастроении - создать гиперзвуковой ударный беспилотник, обладающий малой заметностью и высокой маневренностью одновременно. О первой функции можно судить по конструкции воздухозаборников и другим стелс-атрибутам. Для увеличения маневренности летательный аппарат построен по аэродинамической схеме "утка" с двухкилевым оперением, пишет The Drive.

- Появление как минимум полноразмерного макета свидетельствует о серьезности намерений китайских инженеров. Правда, озвученные характеристики аппарата противоречивы: непонятно, как в Dark Sword собираются совместить высокую маневренность и гиперзвук. Но даже если скорость его полета не превышает сверхзвуковую, этот дрон может стать ночным кошмаром для США, где разработки ударных БЛА остановились на дозвуковых аппаратах, - считает Джастин Бронк, эксперт Королевского института вооруженных сил.

Антон Валагин