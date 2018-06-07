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Россия к 2022 году испытает беспилотную сверхтяжелую ракету

08.06.2018 Российская газета 724 0
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РН "Ангара-А5"
РН "Ангара-А5".
Источник: http://www.arms-expo.ru/

До 2022 года в России пройдут испытания сверхтяжелой ракеты в беспилотном режиме. Через два года она должна использоваться для освоения космоса. Об этом заявил президент Владимир Путин во время "Прямой линии".

"К 2022 году мы должны провести первое испытание сверхтяжелой ракеты, это должны быть пуски в беспилотном режиме, а к 2024 году уже пилотируемые аппараты должны использоваться", - сказал глава государства. Владимир Путин также акцентировал внимание, что Россия будет продолжать исследования в космической сфере.

"Не случайно мы затратили достаточно большие средства и ресурсы для того, чтобы создать новый космодром на востоке нашей страны, космодром Восточный. Мы будем его развивать именно как гражданскую составляющую нашей космической деятельности", - подчеркнул президент.

Кроме того, он отметил, что несмотря на все сложности в отношениях с США российские ученые работают в тесной кооперации с американскими коллегами.

"У нас есть новые программы, например "Сфера". Качество связи будет такое, что сможет заменить кабельную связь, это будет прорыв и может привести к абсолютной революции в сфере связи", - заявил Путин.


Николай Грищенко
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Восточный Космодром

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