МиГ-23 с мощным бомбами замечен в Ливии
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МиГ-23.
Источник: rg.ru
Войска ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара, ведущие упорную борьбу с исламистами, в настоящее время продолжают возвращать в строй боевые самолеты, закупленные Каддафи еще у Советского Союза.
#Libya - #LNA MiG-23UB '8008' loaded with RBK-250–270 cluster bomb seen at Brak al-Shati before taking off to strike Chadian militias southern #Sebha pic.twitter.com/hrQC9anpi9— Arnaud Delalande (@Arn_Del) 6 июня 2018 г.
Так, недавно был продемонстрирован двухместный учебно-боевой истребитель МиГ-23УБ с бомбовым вооружением. Речь идет о 273-килограммовой разовой бомбовой кассете РБК-250-275, которая снаряжена 150 осколочными авиабомбами АО-1сч. Эти смертоносные "подарки" весят всего 1,2 кг. При этом в радиусе 12,5 м разлетающиеся осколки практически не оставляют живой силе противника шансов уцелеть. Ударные самолеты могут применять такие бомбы уже с высоты в 400 м.
Сам же МиГ-23УБ может брать до 1600 кг боевой нагрузки. Кроме свободнопадающих бомб, возможно применение по наземных целям и неуправляемых авиационных ракет. Кроме того, имеется 23-мм пушка ГШ-23Л с боекомплектом в 200 снарядов.
Ливийцы обладали запасами управляемых ракет, но сейчас они вряд ли в рабочем состоянии.
По мнению военных экспертов, применение учебно-боевой машины в качестве ударной - мера вынужденная. Сказывается общий дефицит исправной боевой авиации. Так, на состоявшемся в начале мая на авиабазе Бенина около Бенгази параде войск Хафтара, кроме упомянутого МиГ-23УБ, был показан один истребитель-бомбардировщик МиГ-23БН и по две единицы МиГ-21МФ, Су-22 , "Мираж" F1, а также вертолеты Ми-8 и Ми-25.
Алексей Моисеев
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07.06.2018
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