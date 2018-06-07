МиГ-23 с мощным бомбами замечен в Ливии

Войска ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара, ведущие упорную борьбу с исламистами, в настоящее время продолжают возвращать в строй боевые самолеты, закупленные Каддафи еще у Советского Союза.

Так, недавно был продемонстрирован двухместный учебно-боевой истребитель МиГ-23УБ с бомбовым вооружением. Речь идет о 273-килограммовой разовой бомбовой кассете РБК-250-275, которая снаряжена 150 осколочными авиабомбами АО-1сч. Эти смертоносные "подарки" весят всего 1,2 кг. При этом в радиусе 12,5 м разлетающиеся осколки практически не оставляют живой силе противника шансов уцелеть. Ударные самолеты могут применять такие бомбы уже с высоты в 400 м.

Сам же МиГ-23УБ может брать до 1600 кг боевой нагрузки. Кроме свободнопадающих бомб, возможно применение по наземных целям и неуправляемых авиационных ракет. Кроме того, имеется 23-мм пушка ГШ-23Л с боекомплектом в 200 снарядов.

Ливийцы обладали запасами управляемых ракет, но сейчас они вряд ли в рабочем состоянии.

По мнению военных экспертов, применение учебно-боевой машины в качестве ударной - мера вынужденная. Сказывается общий дефицит исправной боевой авиации. Так, на состоявшемся в начале мая на авиабазе Бенина около Бенгази параде войск Хафтара, кроме упомянутого МиГ-23УБ, был показан один истребитель-бомбардировщик МиГ-23БН и по две единицы МиГ-21МФ, Су-22 , "Мираж" F1, а также вертолеты Ми-8 и Ми-25.

Алексей Моисеев