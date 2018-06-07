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F-35 опозорился

08.06.2018 Lenta.ru 398 0
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Истребитель F-35 и эсминец Зумвальт
Истребитель F-35 и эсминец Зумвальт.
Источник: © flickr.com, Official U.S. Navy Page

Четыре всепогодных малозаметных многофункциональных истребителя-бомбардировщика пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II из-за шторма и сильного волнения моря в районе военной базы в штате Южная Каролина (США) не совершили перелет через Атлантический океан в Великобританию, сообщает The Times.

"Это какой-то позор, — заявил британскому изданию источник в Королевских военно-воздушных силах Великобритании. По его словам, "совершенно непонятна причина, по которой из-за шторма нужно откладывать перелет всепогодного F-35".

Другой военный источник The Times заявил, что перелет был отменен из-за наличия у F-35 Lightning II только одного двигателя. "За половину стоимости можно купить Eurofighter Typhoon, конструкция которого предусматривает два двигателя, что делает его более удобным и безопасным для перелетов через Атлантику", — сказал собеседник.

Решение об отмене перелета F-35 Lightning II приняли Королевские военно-воздушные силы Великобритании, сославшись на невозможность гарантировать спасение летчика, если последнему из-за каких-либо неисправностей истребителя придется катапультироваться в море.

После отмены перелета истребители остались ждать лучшей погоды. Стоимость каждого F-35 Lightning II для Великобритании достигает 200 миллионов долларов, отмечает The Times.
07.06.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
EF-2000
F-35
Компании
Lockheed-Martin

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