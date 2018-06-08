Скоро в российской армии появятся еще шесть тысяч танков



Открытие Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016".

Источник: © РИА Новости, Алексей Филиппов Открытие Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016".Источник: © РИА Новости, Алексей Филиппов

Еще один из вариантов представляет собой использование этого избыточного количества боевых машин для вооружения недорогостоящими системами государств-партнеров. У России много партнеров, которые не могут позволить себе совершенно новое вооружение, такое как Т-90СМ. "Это также имеет смысл, поскольку представляет собой дешевый способ вооружить негосударственные формирования или более бедных союзников, таких как Сирия", - сказал Кофман. Как бы то ни было, в ближайшие годы российские войска будут иметь в своем распоряжении еще шесть тысяч танков. Вопрос в том, что будут делать русские с этим пополнением.

Россия резко сокращает количество танков советской эпохи, которые планируется утилизировать. В предыдущие годы Москва намеревалась отправить на свалку около 10 тысяч старых моделей танков, теперь эта цифра может быть уменьшена до четырех тысяч.

"Изначально при формировании программы планировалось утилизировать около 10 тысяч единиц бронетанкового вооружения и техники советского производства, накопленного на базах хранения", - заявил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-лейтенант Александр Шевченко, слова которого приводит информагентство ТАСС.

"В настоящее время объем промышленной утилизации бронетанкового вооружения и техники в соответствии с программой до 2020 года составит около четырех тысяч единиц".

Шевченко сослался на изменения в обстановке в плане безопасности, повлиявшие на изменение данного решения. Вместо отправки на утилизацию старые танки будут модернизированы.

"В связи с изменением международной обстановки, увеличением боевой подготовки Вооруженных сил РФ, возросшей степенью патриотизма граждан РФ, а также с появлением новых технических и технологических решений по глубокой модернизации устаревшей техники и превращении ее в современные образцы пришлось пересмотреть планы по утилизации бронетанкового вооружения и техники", - сказал Шевченко.

Однако в реальности все может быть несколько иначе.

Тот факт, что Россия планирует сохранять старые танки, предполагает, что бюджетное давление заставляет Москву модернизировать эти боевые машины, а не строить новые.

"Это говорит о том, что с учетом бюджетных ограничений они будут оставлять больше оружия для модернизации, либо для передачи его Национальной гвардии", - рассказал "Нэйшнл Интерест" научный сотрудник Центра Военно-Морского анализа (the Center for Naval Analyses) Майкл Кофман (Michael Kofman), в чью специализацию входят военные вопросы, связанные с Россией.

Однако это необязательно означает, что имеют место задержки в закупке новых танков, таких как Т-90М или грозный, но дорогой основной боевой танк Т-14 "Армата". Шевченко не дает достаточно информации, чтобы сделать вывод о принятии такого решения, хотя очевидно, что Россия несколько сокращает свои расходы на оборону.

Еще один из вариантов представляет собой использование этого избыточного количества боевых машин для вооружения недорогостоящими системами государств-партнеров. У России много партнеров, которые не могут позволить себе совершенно новое вооружение, такое как Т-90СМ. "Это также имеет смысл, поскольку представляет собой дешевый способ вооружить негосударственные формирования или более бедных союзников, таких как Сирия", - сказал Кофман.

Как бы то ни было, в ближайшие годы российские войска будут иметь в своем распоряжении еще шесть тысяч танков. Вопрос в том, что будут делать русские с этим пополнением.

Дейв Маджумдар (Dave Majumdar) - редактор "Нейшнл Интерест" по оборонной тематике.

The National Interest, США