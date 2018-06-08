Скоро в российской армии появятся еще шесть тысяч танков
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Открытие Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016".
Источник: © РИА Новости, Алексей Филиппов
Еще один из вариантов представляет собой использование этого избыточного количества боевых машин для вооружения недорогостоящими системами государств-партнеров. У России много партнеров, которые не могут позволить себе совершенно новое вооружение, такое как Т-90СМ. "Это также имеет смысл, поскольку представляет собой дешевый способ вооружить негосударственные формирования или более бедных союзников, таких как Сирия", - сказал Кофман. Как бы то ни было, в ближайшие годы российские войска будут иметь в своем распоряжении еще шесть тысяч танков. Вопрос в том, что будут делать русские с этим пополнением.
Россия резко сокращает количество танков советской эпохи, которые планируется утилизировать. В предыдущие годы Москва намеревалась отправить на свалку около 10 тысяч старых моделей танков, теперь эта цифра может быть уменьшена до четырех тысяч.
"Изначально при формировании программы планировалось утилизировать около 10 тысяч единиц бронетанкового вооружения и техники советского производства, накопленного на базах хранения", - заявил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-лейтенант Александр Шевченко, слова которого приводит информагентство ТАСС.
"В настоящее время объем промышленной утилизации бронетанкового вооружения и техники в соответствии с программой до 2020 года составит около четырех тысяч единиц".
Шевченко сослался на изменения в обстановке в плане безопасности, повлиявшие на изменение данного решения. Вместо отправки на утилизацию старые танки будут модернизированы.
"В связи с изменением международной обстановки, увеличением боевой подготовки Вооруженных сил РФ, возросшей степенью патриотизма граждан РФ, а также с появлением новых технических и технологических решений по глубокой модернизации устаревшей техники и превращении ее в современные образцы пришлось пересмотреть планы по утилизации бронетанкового вооружения и техники", - сказал Шевченко.
Однако в реальности все может быть несколько иначе.
Тот факт, что Россия планирует сохранять старые танки, предполагает, что бюджетное давление заставляет Москву модернизировать эти боевые машины, а не строить новые.
"Это говорит о том, что с учетом бюджетных ограничений они будут оставлять больше оружия для модернизации, либо для передачи его Национальной гвардии", - рассказал "Нэйшнл Интерест" научный сотрудник Центра Военно-Морского анализа (the Center for Naval Analyses) Майкл Кофман (Michael Kofman), в чью специализацию входят военные вопросы, связанные с Россией.
Однако это необязательно означает, что имеют место задержки в закупке новых танков, таких как Т-90М или грозный, но дорогой основной боевой танк Т-14 "Армата". Шевченко не дает достаточно информации, чтобы сделать вывод о принятии такого решения, хотя очевидно, что Россия несколько сокращает свои расходы на оборону.
Еще один из вариантов представляет собой использование этого избыточного количества боевых машин для вооружения недорогостоящими системами государств-партнеров. У России много партнеров, которые не могут позволить себе совершенно новое вооружение, такое как Т-90СМ. "Это также имеет смысл, поскольку представляет собой дешевый способ вооружить негосударственные формирования или более бедных союзников, таких как Сирия", - сказал Кофман.
Как бы то ни было, в ближайшие годы российские войска будут иметь в своем распоряжении еще шесть тысяч танков. Вопрос в том, что будут делать русские с этим пополнением.
Дейв Маджумдар (Dave Majumdar) - редактор "Нейшнл Интерест" по оборонной тематике.
The National Interest, США
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07.06.2018
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Байкал57
852
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№1
08.06.2018 05:38
Кто бы отправил на лавочку возле дома нач.Бронетанкового за намерение разрезать 4 тыс.танков, это же самое грандиозное членовредительство СТОЛЕТИЯ.
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Сергей-82
13101
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№2
08.06.2018 07:12
Цитата, Байкал57 сообщ. №1
нач.Бронетанкового за намерение разрезать 4 тыс.танков, это же самое грандиозное членовредительство СТОЛЕТИЯ.
Цитата, q
В канун приезда в Москву Барака Обамы министр обороны России Анатолий Сердюков сделал дорогому гостю беспрецедентный подарок: принято решение сократить количество танков в Российской армии с 23 тысяч до 2 тысяч,Ага начальник бронетанквого,это твой любимые упыри Сердюков и Макаров все гробили,точно также они уничтожили больше 1000 МиГ-29,Су-27,МиГ-31.Ну что слабо сказать что они вредители и их на мыло,ты же всем эти эпитеты пишешь.
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VK
1043
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№3
08.06.2018 07:41
Цитата, Байкал57 сообщ. №1
намерение разрезать 4 тыс.танков
никто танки не будет резать. Это игра слов. Будут резать старые ржавые коробки, которые простояли лет 50 под открытым небом, с которых давно снято дорогое оборудование, а пушки и двигатели съела коррозия.
Чтобы восстановить какие-нибудь Т-62 или 54,55ки, которые простояли на "складах" длительного хранения под открытым небом лет по 50 потребуется даже не капитальный ремонт, а их полная реконструкция. А для того, чтобы эту реконструкцию провести, надо будет восстановить ту часть промышленности, которая будет производить комплектующие для ремонта.
Не нужная это затея. Вот если майдан и революцию гнидности у себя устроим, то тогда будет актуально и этот металлолом восстанавливать. Даже мусорные баки в дело пойдут...
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Байкал57
852
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№4
08.06.2018 07:49
Хорошо, Тельавивцы возьмут все и половину вернут на ходу. Хуже нет, грамотный танкист, генерал с двумя академиями жить не мог без красивой и дорогой резной мебели в кабинете и дома с дачей. А мебельщик жить не может без танков и самолетов, и он милее для страны.
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Сергей-82
13101
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№5
08.06.2018 08:07
Цитата, VK сообщ. №3
Вот если майдан и революцию гнидности у себя устроим, то тогда будет актуально и этот металлолом восстанавливать.А вы считает это не возможным?
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DEMiURG
90
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№6
08.06.2018 13:45
Цитата, VK сообщ. №3
Чтобы восстановить какие-нибудь Т-62 или 54,55ки, которые простояли на "складах" длительного хранения под открытым небом лет по 50 потребуется даже не капитальный ремонт, а их полная реконструкция. А для того, чтобы эту реконструкцию провести, надо будет восстановить ту часть промышленности, которая будет производить комплектующие для ремонта.Можно сказать больше. Оставить от них голые корпуса и башню и хранить навалом. Подвеску и гусеницы снять и законсервировать Двигатели и коробки откапиталив можно снять и хранить уже вполне прилично, под крышей. А из этого конструктора по нужде или желанию собирать всё что душе угодно. Хоть танк, хоть ТБМП или БМПТ.
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Кочколаз
30
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№7
08.06.2018 16:33
Все намного проще! Те кому нужно было утилизировать танки, это сделали и Вас не спросили. Нужно будет еще порезать несколько тысяч - порежут и Вас опять не спросят. В наше время главное - поиметь бабки, желательно нахаляву. И что они вообще творят сегодня понять, ну очень трудно. Например знаменитый Т-72Б3, как они утверждают - лучший в мире танк, после модернизации со своей Сосной-У вообще в мишень попасть не может. Но об этом никто и слышать не желает. И что творят на этом несчастном танковом биатлоне ради дырки в мишени одному богу известно и то не все.
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Кочколаз
30
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№8
08.06.2018 20:57
Все намного проще! Те кому нужно было утилизировать танки, это сделали и Вас не спросили. Нужно будет еще порезать несколько тысяч - порежут и Вас опять не спросят. В наше время главное - поиметь бабки, желательно нахаляву. И что они вообще творят сегодня понять, ну очень трудно. Например знаменитый Т-72Б3, как они утверждают - лучший в мире танк, после модернизации со своей Сосной-У вообще в мишень попасть не может. Но об этом никто и слышать не желает. И что творят на этом несчастном танковом биатлоне ради первого места одному богу известно и то не все.
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