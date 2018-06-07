На Украине заявили об уничтожении российского беспилотника
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Обломки, как заявляется украинской стороной, беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" российского производства, сбитого украинскими силами ПВО в районе Бахмута (Донецкая область), 05.06.2018.
Источник: Пресс-центр "Операции объединенных сил" / www.facebook.com/pressjfo.news
Утром 5 июня украинские военные сбили беспилотник российского производства вблизи населенного пункта Бахмут на Донбассе. Об этом заявили в штабе Операции объединенных сил Украины на своей странице в фейсбуке. Отмечается, что усовершенствованная система управления дала украинским военным возможность уменьшить время на принятие решения и уничтожить "вражескую воздушную цель".
"Утром 5-го июня российско-оккупационное командование пыталось вести воздушную разведку в направлении населенного пункта Бахмут. Подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно выявили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства "Орлан-10". Усовершенствованная система управления позволила сократить время на принятие решения и уничтожить вражескую воздушную цель. Российское командование оккупационных войск в очередной раз имело возможность убедиться в прочности украинских стражей неба", - говорится в сообщении.
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07.06.2018
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