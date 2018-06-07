Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Новейшее оружие обеспечит паритет с ведущими державами, заявил Путин

08.06.2018 РИА Новости 661 0
0
Понравилась новость?
 0
Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному соб
Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник: © Минобороны РФ

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Новейшие российские системы вооружений, представленные в марте в послании Федеральному Собранию, обеспечат стратегический паритет с ведущими военными державами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Эти комплексы (новейшее российское оружие - ред.) ставятся уже на вооружение. Они этот паритет, безусловно, сохранят. Нужно понимать это, думать об этом и найти современные, отвечающие реалии сегодняшнего дня, формы нашего взаимодействия. Пора уже сесть за стол переговоров и не только подумать, но и выработать современные, адекватные сегодняшнему дню схемы международной европейской безопасности", - сказал он.

Путин, выступая 1 марта с посланием Федеральному Собранию РФ, заявил, что в России создана система "Авангард", способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Кроме того, глава российского государства рассказал и о новых образцах лазерного оружия, подводном ядерном беспилотнике, новой межконтинентальной баллистической ракете.
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.06 20:57
  • 8
Скоро в российской армии появятся еще шесть тысяч танков
  • 08.06 20:39
  • 1
Путин: РФ должна сделать много шагов, чтобы вернуть первенство в космической отрасли
  • 08.06 20:15
  • 2
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
  • 08.06 20:15
  • 1
Названо идеальное средство для уничтожения авианосцев
  • 08.06 20:12
  • 1
В одну упряжку
  • 08.06 18:43
  • 29
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 08.06 18:22
  • 7
Глава Роспатента: у нас есть прорывные технологии во многих сферах
  • 08.06 17:54
  • 40
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 08.06 17:16
  • 19
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 08.06 16:31
  • 3
Беспилотный вертолет на учениях осуществлял снабжение морских пехотинцев
  • 08.06 16:23
  • 7370
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.06 15:47
  • 39
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 08.06 15:21
  • 1532
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.06 15:20
  • 12
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 08.06 15:19
  • 23
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
другие обсуждаемые темы