Новейшее оружие обеспечит паритет с ведущими державами, заявил Путин



Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Источник: © Минобороны РФ Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.Источник: © Минобороны РФ

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Новейшие российские системы вооружений, представленные в марте в послании Федеральному Собранию, обеспечат стратегический паритет с ведущими военными державами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Эти комплексы (новейшее российское оружие - ред.) ставятся уже на вооружение. Они этот паритет, безусловно, сохранят. Нужно понимать это, думать об этом и найти современные, отвечающие реалии сегодняшнего дня, формы нашего взаимодействия. Пора уже сесть за стол переговоров и не только подумать, но и выработать современные, адекватные сегодняшнему дню схемы международной европейской безопасности", - сказал он.

Путин, выступая 1 марта с посланием Федеральному Собранию РФ, заявил, что в России создана система "Авангард", способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Кроме того, глава российского государства рассказал и о новых образцах лазерного оружия, подводном ядерном беспилотнике, новой межконтинентальной баллистической ракете.