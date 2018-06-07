Новейшее оружие обеспечит паритет с ведущими державами, заявил Путин
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Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник: © Минобороны РФ
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Новейшие российские системы вооружений, представленные в марте в послании Федеральному Собранию, обеспечат стратегический паритет с ведущими военными державами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Эти комплексы (новейшее российское оружие - ред.) ставятся уже на вооружение. Они этот паритет, безусловно, сохранят. Нужно понимать это, думать об этом и найти современные, отвечающие реалии сегодняшнего дня, формы нашего взаимодействия. Пора уже сесть за стол переговоров и не только подумать, но и выработать современные, адекватные сегодняшнему дню схемы международной европейской безопасности", - сказал он.
Путин, выступая 1 марта с посланием Федеральному Собранию РФ, заявил, что в России создана система "Авангард", способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Кроме того, глава российского государства рассказал и о новых образцах лазерного оружия, подводном ядерном беспилотнике, новой межконтинентальной баллистической ракете.
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07.06.2018
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