ПВО потренируется на виртуальных целях



Военнослужащие боевого расчета С-400.

Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС Военнослужащие боевого расчета С-400.Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

На вооружение поступят электронные мишенные комплексы

Для войск ПВО разработаны элект­ронные комплексы, имитирующие мишени. Это специальная аппаратура, которая создает на радарах имитацию различных воздушных целей, а также ставит помехи. Компактный и мобильный комплекс легко доставить в любой позиционный район. Такие устройства позволят на качественно новом уровне проводить так называемые электронные стрельбы — когда отрабатываются все действия расчета, но без реального пуска ракеты. Удастся обеспечить качественную подготовку бойцов ПВО без выезда на специализированные полигоны. Кроме того, новинка поможет значительно экономить ресурс техники.

В Минобороны "Известиям" рассказали, что разработанный для войск ПВО инновационный мишенный комплекс способен имитировать различные современные средства воздушного нападения. Изделие позволяет проводить комплексные тренировки расчетов командных пунктов ПВО и операторов РЛС в условиях, когда невозможна стрельба по обычным мишеням. Опытные образцы комплекса уже прошли испытания. Планируется, что он будет принят на вооружение в этом году.

Новая система может создавать виртуальную воздушную обстановку любой сложности. При этом зенитчики видят "противника" на экранах радаров. Комплекс способен имитировать одиночные и групповые цели — в том числе самолеты и вертолеты различных типов, беспилотники и крылатые ракеты. При этом можно создавать полностью виртуальные мишени или дополнять реальную воздушную обстановку отдельными элементами. Также присутствует опция постановки помех, когда имитируется работа средств радиоэлектронной борьбы.

Сейчас воздушная обстановка на учениях создается с помощью авиации и специальных мишеней на базе зенитных ракет. Поэтому большинство сценариев боевых стрельб можно реализовать только на специализированных полигонах, которые находятся на большом удалении от мест постоянной дислокации.

Новое оборудование позволит проводить учения ПВО на любом полигоне. Мишень обладает высокой мобильностью. Вся радиотехническая аппаратура компактно размещается в защищенном спецконтейнере. Мишенный комплекс можно без труда доставить в нужный район автомобильным транспортом. Система легко и быстро настраивается и работает в автоматическом режиме. Также руководитель учений может дистанционно, в реальном времени вносить изменения в виртуальную картину.

В большинство современных комплексов ПВО встроена специальная тренажерная аппаратура, которая создает воздушную и помеховую обстановку. Но используемые при этом алгоритмы стандартизованы и шаблонны, пояснил "Известиям" бывший начальник зенитно-ракетных войск генерал-лейтенант Александр Горьков.

— Их ограниченная функциональность не позволяет полноценно проводить учения с расчетами ПВО, — рассказывает Александр Горьков. — Можно отрабатывать только отдельные несложные операции. В новом комплексе алгоритмы для тренировок будут значительно усложнены. И это позволит создавать трудные тактические задачи.

Сейчас в России существует около сотни различных видов мишеней для войск ПВО. Большинство из них созданы на базе устаревших зенитных ракет. Среди прочих интерес представляют "Армавир", "Синица" и "Пищаль". Они сделаны на базе ракет комплексов С-75, С-125, которые сняты с вооружения. Также используются мишени "Кабан" (переделанная метеорологическая ракета) и "Рейс" (переоборудованный беспилотный разведчик).

Александр Круглов, Николай Сурков