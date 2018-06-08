В одну упряжку

Чем обернется реформа военной подготовки в российских вузах

Военных кафедр в российских вузах больше не будет, если разработанный Минобороны законопроект получит одобрение на всех уровнях. Точнее, не будет их под привычным названием — на их базе по всей России будет создана единая система военных центров обучения. Зачем менять привычную систему, увеличится ли число солдат в запасе и кому будет положена дополнительная стипендия — в материале портала iz.ru.

Студенты Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики во время занятий на военной кафедре Фото: РИА Новости/Валерий Титиевский

Полный орднунг

Законопроект, меняющий систему военного обучения в гражданских вузах, поступил на рассмотрение Госдумы во вторник, 5 июня. Инициативу, автором которой стало Минобороны РФ, внесло в нижнюю палату парламента правительство. Согласно документу, военные кафедры планируется заменить военными учебными центрами. Это позволит привести систему к единому знаменателю, считают в ведомстве.

Сейчас в обучении студентов задействовано несколько структурных подразделений. На военных кафедрах, например, используются программы обучения офицеров, сержантов, старшин запаса, а также солдат и матросов запаса. В специальных военных учебных центрах применяются программы подготовки кадровых офицеров для прохождения службы по контракту. По замыслу авторов документа, если сконцентрировать всё обучение в военных учебных центрах, учебно-материальная база, техника и учебное вооружение будут использоваться эффективнее.

Обучение на кафедрах и в военных центрах отличает не только программа. На специализированной кафедре молодые люди тратят на занятия по военной подготовке день в неделю в течение 1,5 лет, иногда больше — в зависимости от специальности. После курса они проходят сборы, которые в среднем длятся около месяца. Прошедшие обучение получают звание офицера, сержанта или солдата запаса, освобождаются от срочной службы, но имеют возможность по желанию отслужить по контракту.

Военная кафедра в Высшей школе экономики Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

С военными центрами на сегодняшний день расклад иной. После обучения, длительность которого дольше пребывания на военной кафедре, студент получает офицерское звание и в соответствии с договором должен пройти службу по контракту. Если он отказывается от нее, то обязан компенсировать государству затраты на обучение и попадает в список призывников. В законопроекте военным центрам в введение дается и подготовка офицеров, сержантов, солдат и матросов запаса. В отличие от тех, кому предстоит служба по контракту, дополнительная стипендия им не положена.

"Создание военных учебных центров будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа и не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке, — подчеркивается в сообщении кабмина. — Цель законопроекта — повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки".

Без паники

Законопроект, унифицирующий систему военной подготовки в вузах, готовился семь лет, рассказал порталу iz.ru председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов. Дата рассмотрения его на уровне комитета и последующее первое чтение пока неизвестны.

Минобороны и Минобрнауки, по-видимому, рассматривали и другой вариант. В июле прошлого года "Известия" писали, что ведомства могут ввести курсы военной подготовки в вузах. Предполагалось, что так студенты смогут получить военные специальности рядового или сержантского состава без отрыва от основного обучения. Идти служить по контракту или нет — выбор был за ними. Во втором случае, как планировалось по проекту, раз в год их призывали бы на сборы. Отучившимся на курсах военной подготовки, попавшим в резерв, планировалось предоставить специальные выплаты.

Генерал-полковник Владимир Шаманов Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По словам Владимира Шаманова, при ныне существующей системе в первую очередь страдают учащиеся, у которых права либо разнятся в зависимости от системы обучения, либо вообще отсутствуют. Разработанный Министерством обороны законопроект "поставит в этом вопросе точку", считает депутат. "Студенты, обучаясь на одних и тех же кафедрах в одни и те же часы, за счет сокращения программ по общевузовским дисциплинам, выделяют для себя военные дисциплины. Государство за это их будет поощрять определенными льготами", — объяснил парламентарий. Однако он призвал не торопиться с выводами: пока документ не прошел даже первое чтение. А такая инициатива, уверен Шаманов, будет "еще бурно обсуждаться".

Депутат также заверил, что речи о закрытии работающих государственных вузах военных кафедр не идет. На их базе будет создана единая система профильных учебных центров, пояснил замглавы Минобороны Николай Панков (назначен представителем правительства при рассмотрении законопроекта в обеих палатах Федерального Собрания. — iz.ru) в интервью Daily Storm.

"Мы вместо существующего многообразия создаем единую структуру. Это более экономично и эффективно: на одной учебно-материальной базе — одна структура", — говорит замминистра. По его словам, на содержание программ и преподавательский состав нововведение никак не повлияет. Реформа затронет уже действующие военные учебные центры и кафедры, добавил Панков.

Своих хватает

Два года назад ходили слухи, что оборонное ведомство намерено закрыть часть военных кафедр. В первую очередь в вузах, которые занимаются подготовкой невостребованных в армии специалистов, например, гуманитариев и естественников. Минобороны опровергло эти домыслы, подчеркнув, что, наоборот, работает над увеличением их числа. В 2013–2016 годах было организовано четыре новые военные кафедры, тогда их общее число достигало 72.

Студенты во время занятий по дисциплине "Разведка и подготовка" на военной кафедре в НИУ ВШЭ Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

В декабре прошлого года федеральное правительство в очередной раз расширило перечень вузов с военными кафедрами на восемь позиций. В частности, в список вошли Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Забайкальский государственный университет, Российский университет транспорта и Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина. Всего за прошлый год в российских высших учебных заведениях открылось 12 военных кафедр, в том числе впервые — на Северном Кавказе. Осенью первые 36 студентов приступили к обучению на военной кафедре Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе. Создать ее лично поручил президент России Владимир Путин в 2016 году после жалобы местного студента.

"Мы с вами много говорили о том, что нам надо максимальному количеству молодых людей дать возможность проходить военную подготовку, получать военную специальность в вузах. Мы эту работу продолжаем, — заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу 28 мая. — У нас начали появляться комплексные центры подготовки. Туда входят и военные кафедры, и военные институты". По данным на февраль, озвученным Шойгу, в России 66 тыс. молодых людей проходят военное обучение без отрыва от программы в вузе.

Призывник оформляет военный билет Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Проблема студентов вузов, где нет своей военной кафедры, решилась в апреле. 24 числа председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает учащимся по программам бакалавриата проходить военную подготовку в других гражданских вузах или специализированных военных. В соответствующем законопроекте, также как и внесенном накануне, отмечалось, что изменения не призваны увеличить число солдат и сержантов запаса.

По мнению Владимира Шаманова, желающих и так уже больше: "Если раньше от армии косили, то сегодня, когда принят ряд дополнений в законодательстве, модно стало быть на этих кафедрах. А это не совсем одно и то же". Слова парламентария подтверждает статистика: за последние годы, по словам главного военного прокурора России Валерия Петрова, число уклонистов снизилось примерно на 30%.

Екатерина Кориненко