Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Улан-Удэнский авиационный завод модернизирует производство Ми-171А2

08.06.2018 ОАО "У-УАЗ" 476 0
0
Понравилась новость?
 +1
У-УАЗ
Улан-Удэнский авиационный завод.
Источник: http://rus-helicopters.com

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) в рамках организации серийного производства вертолета Ми-171А2 вводит в строй новое оборудование по изготовлению и доработке специального технологического оснащения. Кроме того, предприятие модернизирует заготовительно-штамповочное производство.


После реализации проекта цифровые технологии охватят все этапы подготовки производства летательных аппаратов на У-УАЗ. Раскрой, контроль будет осуществляться с помощью цифровых технологий, моделирование технологической оснастки и формовка будет производиться на современном оборудовании.


Это позволит в 1,5-2 раза сократить сроки подготовки производства, а также на 30% снизить ее трудоемкость.


"Мы поэтапно переходим к современному производству. Новые технологии позволяют отказаться от применения и изготовления монтажных эталонов, калибров, шаблонов. Именно так на предприятии сегодня уже ведется монтаж оснастки на вертолет Ми-171А2 и Ка-226Т", – отметил управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых.


В рамках проекта по модернизации изготовления оснастки в 2018 году будет завершен монтаж нового оборудования формовки эластичными средами высокого давления с одновременной обработкой нескольких деталей. Благодаря увеличению давления объем доводочных операций планируется сократить на 35-40 %.


В цехе изготовления эталонной и крупногабаритной оснастки параллельно с производственным процессом ведутся работы по его реконструкции, призванной сократить производственные площади более чем на 1000 тыс. кв. м.


Модернизация ряда направлений в заготовительно-штамповочном производстве уже существенно повысила точность работ, а также дала экономию времени и ресурсов. Рост производительности вырос от 15 до 50% в зависимости от типа изготавливаемых деталей. Кроме того технологии высокопроизводительного фрезерного раскроя листов с оптимизацией раскладки заготовок сэкономили в 2017 году 1035 нормочасов.
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО "У-УАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Ми-17
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
У-УАЗ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.06 20:57
  • 8
Скоро в российской армии появятся еще шесть тысяч танков
  • 08.06 20:39
  • 1
Путин: РФ должна сделать много шагов, чтобы вернуть первенство в космической отрасли
  • 08.06 20:15
  • 2
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
  • 08.06 20:15
  • 1
Названо идеальное средство для уничтожения авианосцев
  • 08.06 20:12
  • 1
В одну упряжку
  • 08.06 18:43
  • 29
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 08.06 18:22
  • 7
Глава Роспатента: у нас есть прорывные технологии во многих сферах
  • 08.06 17:54
  • 40
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 08.06 17:16
  • 19
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 08.06 16:31
  • 3
Беспилотный вертолет на учениях осуществлял снабжение морских пехотинцев
  • 08.06 16:23
  • 7370
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.06 15:47
  • 39
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 08.06 15:21
  • 1532
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.06 15:20
  • 12
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 08.06 15:19
  • 23
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
другие обсуждаемые темы