Улан-Удэнский авиационный завод модернизирует производство Ми-171А2
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Улан-Удэнский авиационный завод.
Источник: http://rus-helicopters.com
Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) в рамках организации серийного производства вертолета Ми-171А2 вводит в строй новое оборудование по изготовлению и доработке специального технологического оснащения. Кроме того, предприятие модернизирует заготовительно-штамповочное производство.
После реализации проекта цифровые технологии охватят все этапы подготовки производства летательных аппаратов на У-УАЗ. Раскрой, контроль будет осуществляться с помощью цифровых технологий, моделирование технологической оснастки и формовка будет производиться на современном оборудовании.
Это позволит в 1,5-2 раза сократить сроки подготовки производства, а также на 30% снизить ее трудоемкость.
"Мы поэтапно переходим к современному производству. Новые технологии позволяют отказаться от применения и изготовления монтажных эталонов, калибров, шаблонов. Именно так на предприятии сегодня уже ведется монтаж оснастки на вертолет Ми-171А2 и Ка-226Т", – отметил управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых.
В рамках проекта по модернизации изготовления оснастки в 2018 году будет завершен монтаж нового оборудования формовки эластичными средами высокого давления с одновременной обработкой нескольких деталей. Благодаря увеличению давления объем доводочных операций планируется сократить на 35-40 %.
В цехе изготовления эталонной и крупногабаритной оснастки параллельно с производственным процессом ведутся работы по его реконструкции, призванной сократить производственные площади более чем на 1000 тыс. кв. м.
Модернизация ряда направлений в заготовительно-штамповочном производстве уже существенно повысила точность работ, а также дала экономию времени и ресурсов. Рост производительности вырос от 15 до 50% в зависимости от типа изготавливаемых деталей. Кроме того технологии высокопроизводительного фрезерного раскроя листов с оптимизацией раскладки заготовок сэкономили в 2017 году 1035 нормочасов.
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07.06.2018
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