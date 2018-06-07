В состав Курского авиационного полка ЗВО войдет вторая эскадрилья истребителей Су-30СМ
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Истребитель Су-30СМ.
Источник: © Фото предоставлено пресс-службой корпорации "Иркут"
ЦАМТО, 7 июня. Вторая эскадрилья истребителей Су-30СМ войдет в состав авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), базирующегося в Курской области.
Летный и инженерно-технический состав полка приступил к приему второй партии многоцелевых истребителей Су-30СМ на Иркутском авиазаводе – филиале ПАО "Корпорация "Иркут".
Истребители предназначены для перевооружения полка на новые модели самолетов, которые заменят истребители МиГ-29СМТ. Специалистам предстоит в течение ближайших дней провести на земле комплексный осмотр техники, оценить качество сборки и провести проверку работоспособности двигателей, систем и механизмов в различных режимах.
Летный состав выполнит несколько контрольных полетов, в ходе которых будут проверены летно-технические характеристики самолетов. После завершения приема авиационной техники летчики совершат на самолетах перелет на аэродром Халино в Курской области.
Ранее летчики прошли переподготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава в Липецке, где в течение нескольких месяцев совершенствовали свое мастерство на современных специализированных комплексных тренажерах, учились выполнять фигуры высшего пилотажа на предельных скоростях и нагрузках.
Сверхманевренный истребитель Су-30СМ поколения "4+" оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Также самолет может использоваться для подготовки пилотов перспективных многофункциональных сверхманевренных одноместных истребителей.
Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.
Су-30СМ вооружены 30-мм встроенной пушкой ГШ-301 со скорострельностью до 1500 выстр./мин. Су-30СМ способны нести управляемые ракеты класса "воздух-воздух" и ракеты класса "воздух-поверхность", а также корректируемые авиабомбы.
Система дозаправки топливом в воздухе, радиосистемы дальней навигации и усовершенствованная система жизнеобеспечения позволяют истребителям выполнять учебно-боевые задачи на большом удалении от аэродромов базирования, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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07.06.2018
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