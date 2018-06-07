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Боевой "Бурлак" помог бы Т-80, Т-72 и Т-90 превзойти "Абрамсы" и "Леопарды"

08.06.2018 Вестник Мордовии 1038 0
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Российский танк Объект 640 "Черный Орел"
Российский танк Объект 640 "Черный Орел".
Источник: uralvagonzavod.ru, Сергей Зыков

Унифицированный боевой модуль "Бурлак" мог значительно улучшить характеристики Т-80, Т-72 и Т-90. По некоторым данным, его создание велось с начала 2000-х годов. При этом использовался опыт знаменитого "Черного Орла" - Объекта 640.

Боевой модуль должен был получить кормовой отсек башни, в котором размещался автомат заряжания, рассчитанный на работу с мощными удлиненными подкалиберными снарядами значительно повышенной бронепробиваемости.

Для снижения уязвимости кормового отсека на нем предусматривалась установка комплекса активной защиты, перехватывающего различные атакующие боеприпасы.

В лобовой части башни устанавливалась мощная динамическая защита. Командир машины получал в свое распоряжение панорамный прицел, а наводчик-оператор - ночной прицел с тепловизором. Дистанционно-управляемая пулеметная установка калибра 12,7 мм находилась в специальном модуле. В качестве вооружения была выбрана 125-мм пушка с улучшенными характеристиками.

Благодаря установке "Бурлака" на Т-80, Т-72 и Т-90 их защищенность и огневая мощь значительно бы усилились, и российские боевые машины превзошли бы американские "Абрамсы" и германские "Леопарды". При этом оставались резервы для дальнейшего совершенствования. В частности улучшения системы управления огнем.

Однако разработку такого перспективного боевого отделения в целях экономии средств прекратили около 10 лет назад. По мнению некоторых военных экспертов, отказ от продолжения работ в этом направлении был ошибочным. Утверждается, что по ряду характеристик, оно возможно даже превосходит то, что имеется на танке Т-90М. По крайней мере, нужны были сравнительные испытания, которые определили бы лучший образец.


Лев Романов
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Д-30КП
Т-72
Т-80
Т-90 "Владимир"

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