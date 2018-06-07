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Гендиректор "Калашникова" Криворучко ушел с поста руководителя еще одной бизнес-структуры

08.06.2018 Интерфакс-АВН 504 0
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Алексей Криворучко
Алексей Криворучко.
Источник: Ростех

Ранее в СМИ Криворучко называли возможным кандидатом на пост замминистра обороны РФ

Ижевск. 7 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Генеральный директор АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") Алексей Криворучко покинул пост руководителя ООО "ТКХ-Инвест", следует из материалов аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Согласно приведенной информации, гендиректором "ТКХ-Инвест" с 5 июня стал Аркадий Привалов.

Ранее сообщалось, что А.Привалов, занимающий также пост гендиректора подконтрольного "Калашникову" ООО "Холдинговая компания Рыбинской верфи", в конце мая сменил А.Криворучко на посту директора ООО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ), принадлежащего "ТКХ-Инвест".

Накануне сообщалось, что с 5 июня А.Привалов стал доверительным управляющим 50% долей А.Криворучко в ООО "ТКХ-Инвест".

В апреле А.Привалов также упоминался как заместитель генерального директора концерна.

А.Криворучко является гендиректором АО "Концерн "Калашников". При этом в конце мая он покинул пост директора ООО "Аэроэкспресс".

17 мая газета "Коммерсант" сообщила, что А.Криворучко может быть назначен заместителем министра обороны РФ, курирующим закупку вооружений.

Юрий Борисов, который в Минобороны курировал гособоронзаказ, стал вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу вместо Дмитрия Рогозина.

А.Криворучко отлично проявит себя на госслужбе в случае соответствующего назначения, заявил 25 мая, отвечая на вопрос "Интерфакса", глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Прокомментировать мне это сложно, так как принимает решение, прежде всего, конечно, президент, министр обороны. Криворучко достаточно опытный человек, работавший в различных отраслях, зарекомендовал себя эффективным менеджером", - сказал С.Чемезов.

"Это человек активный, думающий, грамотный, и он в состоянии выполнять любую работу, которая ему будет поручена", - сказал С.Чемезов в ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме.

50% долей ООО "ТКХ-Инвест" принадлежит А.Криворучко, еще 50% - у самого ООО "ТКХ-Инвест". Компании на 100% принадлежит ООО "ТКХ". Ранее сообщалось, что ТКХ владеет 75% минус 1 акция АО "Концерн "Калашников" и 49% АО "Ижевский механический завод".

авс жг
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Борисов Юрий
Криворучко Алексей
Рогозин Дмитрий
Чемезов Сергей
Проекты
Гособоронзаказ

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