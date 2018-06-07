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Заявление Расмуссена о способности российской армии за несколько дней захватить Украину – политическая провокация

08.06.2018 ЦАМТО 403 0
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Александр Захарченко
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко в районе КПП «Еленовка» в Донецкой области, где произошел обстрел украинскими силовиками.
Источник: Сергей Аверин / РИА Новости

ЦАМТО, 7 июня. Заявление бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о способности российской армии за несколько дней захватить Украину является политической провокацией, призванной закрепить за Москвой репутацию страны-агрессора.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"Это заявление провокационное – нацеленное на демонизацию России и представление ее в роли агрессора. РФ не планировала и не планирует какие-либо боевые действия против Украины, а тем более проводить их в реальности", – сказал он.

Комментируя состояние украинской армии, И.Коротченко отметил, что она является технически устаревшей и не отвечает современным требованиям.

"Что касается состояния украинских вооруженных сил безотносительно заявлений Расмуссена, эта армия не отвечает требованиям XXI века. Это армия советских времен, укомплектованная оружием тридцатилетней давности. Отдельные поставки летальных вооружений США, в том числе противотанковых комплексов Javelin, кардинально ситуацию не меняет", – подчеркнул И.Коротченко.
07.06.2018
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